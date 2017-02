10.000 de brașoveni au protestat pe străzile orașului

Inceput in fata Prefecturii la ora 17.00, protestul s-a incheiat aproape de miezul noptii si a fostul lipsit de incidente. Manifestanti a strabatut orasul in coloana si i-au invitat pe brasoveni sa li se alature. A fost cea mai ampla actiune de acest fel desfasurata in ultimii ani la Brasov.

La fel ca alti 300.000 de protestatari din toata tara, brasovenii cer ca Guvernul Grindeanu sa retraga ordonantele rusinii. Multi au venit insotiti de copii de doar cativa ani, altii alaturi de parinti iesiti de mult la pensie. Cu totii au scandat lozinci impotriva actualului guvern, a liderilor politici si a Avocatului Poporului.

Pentru a ironiza strategia ministrului Justitiei Florin Iordache de a respinge intrebarile incomode, protestatarii brasoveni au adus pancarte, numerotate de la 1 la 27, cu mesajul ,,Alta intrebare?“.

„Le cerem alesilor din judetul Brasov, cei care reprezinta in Parlament judetul sa nu fie complici la toata aceasta talharie”, a declarat unul dintre protestatari.

Tot in fata Prefecturii protestatarii au intonat imnul Romaniei.

In jurul orei 19 miile de protestatari au marsaluit spre Piata Sfatului apoi au coborat pe Muresenilor si au refacut traseul pe care l-au parcurs si cu o zi inainte. Au strabatut Calea Bucuresti, au continuat pe Bulevardul Saturnului, Iuliu Maniu inapoi la Prefectura.

Coloana de manifestanti a creat blocaje pe unele artere cadru cu autobuzul afectand atat circulatia mijloacelor de transport in comun cat si a altor autovehicule aflate in trafic

Pe tot traseul parcurs, protestatarii au fost insotiti de fortele de ordine si nu s-au inregistrat incidente.

Vifor Rotar