101 persoane au fost impușcate ieri la Chicago!!

Weekendul prelungit care a inclus Ziua Independenţei SUA, marcată marţi, a fost deosebit de sângeros la Chicago, a treia metropolă americană, unde cel puţin 101 oameni au fost răniţi prin împuşcare, dintre care 14 au decedat, transmit AFP, BBC News şi Xinhua, citând cotidianul The Chicago Tribune.

Cea mai tânără dintre victime avea 13 ani, iar cea mai vârstnică 60 de ani. Violenţele au fost localizate cu precădere în cartierele din sudul şi din estul oraşului, potrivit Agerpres. Acest grav bilanţ a fost consemnat în pofida desfăşurării pe străzi a mai mult de 1.000 de poliţişti suplimentari.

Vineri, preşedintele american Donald Trump a anunţat că va trimite agenţi federali pentru a ajuta poliţia să lupte împotriva bandelor locale . Aproape jumătate dintre atacuri s-au produs într-un interval de 12 ore, între marţi, ora 15:30, şi miercuri, ora 03:30 .

Numărul victimelor este semnificativ mai ridicat decât în 2016 , când în weekendul de Ziua Independenţei au fost împuşcaţi, pe parcursul a trei zile, 66 de oameni, dintre care patru au decedat. Potrivit cotidianului The Chicago Tribune, bilanţul persoanelor împuşcate în acest oraş în 2017 a depăşit 1.800. Cifra nu este totuşi la fel de ridicată ca anul trecut, când în primele şase luni au fost împuşcate 2.035 de persoane.

Criminalitatea ridicată din Chicago se află în atenţia constantă a presei, mai ales că metropola este şi oraşul fostului preşedinte Barack Obama. Într-un raport oficial din luna ianuarie, poliţia locală a fost criticată pentru abuzuri. Raportat la numărul populaţiei, violenţele armate din Chicago sunt totuşi la un nivel mai scăzut decât în alte oraşe, precum Baltimore sau St Louis.