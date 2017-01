17 directori de școli brașovene și-au depus demisia!!

Desi nimeni nu confirma, se pare ca, mai ales in mediul rural, primarii fac presiuni pentru ca la conducerea scolilor sa ajunga fostii directori. Pe de alta parte, exista si suspiciuni ca pe linie de partid se stia despre aparitia ordinului astfel ca pentru ocuparea functiilor au fost propuse persoane dispuse sa renunte ulterior

Asta la doar cateva zile dupa ce noul Ministrul al Educatiei a permis prin ordin ca si fostii directori sa poata fi numiti. La Brasov, doar in cazul a trei scoli, toate din mediul rural, nimeni nu a dorit sa fie director. Decizia Ministerului este insa una controversata. Noua metodologie a permis practic directorilor care nu au participat sau nu au trecut de concursul organizat in toamna sa se intoarca la conducerea scolilor.

In judetul Brasov, dupa examenul din 12 octombrie, scolile gimnaziale din Ormenis, Augustin si Racos au ramas fara conducere. Persoanele propuse fie erau in incompatibilitate, fie nu avea studiile necesare pentru a conduce o scola. In aceste conditii ordinul aparut in urma cu o saptamana a reglementat situatia.

Din cei 69 de directori care au fost numiti prin detasare, 17 si-au inaintat demisiile. Urmeaza sa aiba loc o intrunire a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Scolar Judetean, care va lua act de aceste demisii și va numi alti directori

De altfel, un val de demisii s-a inregistrat in toate judetele. Desi nimeni nu confirma, se pare ca, mai ales in mediul rural, primarii fac presiuni pentru ca la conducerea scolilor sa ajunga fostii directori.

Pe de alta parte, exista si suspiciuni ca pe linie de partid se stia despre aparitia ordinului astfel ca pentru ocuparea functiilor au fost propuse persoane dispuse sa renunte ulterior. Ministerul Educatiei promite totusi un nou concurs pana la mijlocul lunii august.

