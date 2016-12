20 de amenzi aplicate de jandarmi hoților de lemne

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov au desfasurat in perioada 7-22 decembrie 2016 mai multe activitati pentru prevenirea taierilor ilegale de material lemnos pe raza judetului Brasov si in special in zona posturilor montane din Fagaras, Rupea, Predeal si Zarnesti

Totodata jandarmii au confiscat 16 metri cubi de material lemnos care a fost predat in custodie ocoalelor silvice.

Actiunile jandarmilor vor continua si in perioada urmatoare chiar si pe parcursul sarbatorilor de iarna si in zilele de Craciun sau Anul Nou.

