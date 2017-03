21 martie – Ziua Mondială a Sindromului Down

Copiii cu Sindrom Down au cântat, au spus poezii şi au desenat alături de picii de la Grădiniţa nr. 13. A fost felul în care au marcat Ziua Mondială a Sindromului Down, un moment prin care au atras atenţia celorlalţi asupra problemelor cu care se pot confrunta. Sunt copii care au nevoie de multă iubire şi supraveghere permanentă

Copiii cu Sindrom Down au cântat, au spus poezii şi au desenat alături de picii de la Grădiniţa nr. 13. A fost felul în care au marcat Ziua Mondială a Sindromului Down, un moment prin care au atras atenţia celorlalţi asupra problemelor cu care se pot confrunta. Sunt copii care au nevoie de multă iubire şi supraveghere permanentă. Prin terapii de recuperare, se pot integra în societate, dar condiţia este ca acestea să înceapă cât mai devreme.

Ca în fiecare an, copiii şi tinerii care suferă de Sindromul Down de la Complexul de Servicii de Recuperare „Cristian” Braşov i-au avut alături de ei pe alţi copii din învăţământul preşcolar. Împreună au cântat, au desenat şi au simţit că fac parte dintr-o mare familie. Lor le-au cântat şi copiii din Corul Unison.

Adriana Măţan, şefa Complexului de Servicii de Recuperare „Cristian” Braşov, spune despre ei că sunt persoane iubitoare, foarte afectuoase, înţelegătoare, pot fi recuperate, integrate social şi cel mai important este că familia menţin aceşti copii acasă şi nu în centre.

Deşi odraslele lor încă sunt încă stigmatizate, părinţii copiilor cu Sindrom Down spun că mentalitatea începe să se schimbe.

Părinţii care au un copil cu Sindrom Down spun că este nevoie de foarte multă muncă şi răbdare, iar Complexul de Servicii de Recuperare „Cristian” Braşov este soluţia cea mai potrivită pentru ei. Aici serviciile sunt gratuite, iar copiii şi tinerii sunt îngrijiţi şi supravegheaţi.

Persoanele cu Sindrom Down au trăsături fizice si caracteristici distincte. Sindromul Down este permanent dar dacă beneficiază de o îngrijire adecvată, pot duce o viaţă normală şi activă. Maladia este o boală genetică cromozomială care afectează aproximativ unul din o mie de copii şi este cauzată de prezenţa unui cromozom 21 suplimentar. Din această cauză, sindromul este cunoscut şi sub denumirea de trisomia 21 sau mongolism. Este şi motivul pentru care data de 21 din luna a treia a fost aleasă pentru a atrage atenţia asupra problemelor cu care se confruntă persoanele afectate de Sindromul Down.

Vifor Rotar