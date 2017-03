Pe data de 27 martie 1918, Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România, dar, în iunie 1940, Rusia a anexat din nou Basarabia, în baza pactului secret Ribbentrop-Molotov. Va reamintim ca anul trecut, tot in luna martie a fost constituit Sfatul Ţării doi, format din 101 membri, având responsabilitatea de a pregăti unirea Republicii Moldova cu România până în 2018.

Proiect de lege pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România

„Sunt de parere ca trebuie sa reintoarcem studierea obligatorie a limbii ruse in scoala. Acum doi – trei ani, invatarea acestei limbi a devenit optionala”, a declarat Igor Dodon.Potrivit presedintelui moldovean, 90 la suta dintre cetateni moldoveni vorbesc limba rusa.„Cunoasterea limbii ruse pentru moldoveni reprezinta un avantaj foarte serios. Acesta este un avantaj asupra altor vecini de-ai nostri”, a mai spus presedintele moldovean.In prezent, limba rusa in Republica Moldova are statut de „limba de comunicare interetnica”.

Deputaţii Comisiei de cultură au votat, de curând în unanimitate, în favoarea proiectului de lege pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională, iniţiat de deputatul PMP Eugen Tomac.

Proiectul de lege, care urmează să intre în plen, a primit vot favorabil din partea senatorilor, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest sens.

El a fost depus la Parlament în legislatura trecută.Horia D.R.