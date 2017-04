36 de pacienti operati la Brasov prin tehnica HIPEC

Romania este singura tara din Uniunea Europeana care nu deconteaza chimioterapia hiperdermica intraperitoneala! Brasovul este, in schimb, singurul oras din tara si Europa de Sud Est in care acest tip de interventie se practica deja de mai bine de 2 ani. Un simpozion pe tema chirurgiei hiperdermice intraperitoneale a adus la Brasov personalitati de renume in domeniu, medici chirurgi, oncologici si ginecologi

Romania este singura tara din Uniunea Europeana care nu deconteaza chimioterapia hiperdermica intraperitoneala! Brasovul este, in schimb, singurul oras din tara si Europa de Sud Est in care acest tip de interventie se practica deja de mai bine de 2 ani. Un simpozion pe tema chirurgiei hiperdermice intraperitoneale a adus la Brasov personalitati de renume in domeniu, medici chirurgi, oncologici si ginecologi din principalele centre chirurgicale din Romania.

In iunie 2013, Felicia Gliga era primul pacient operat la Brasov prin tehnica HIPEC. Cu cateva luni inainte de operatie aflase ca sufera de cancer ovarian; dupa operatii si tratamente chimioterapice conventioanale, i s-a pus un diagnostic crud: carcinomatoza peritoneala, practic cel mai avansat stadiu de cancer abdominal. Supravietuirea acestor pacienti se reduce dramatic, in general sub un an. A venit la Brasov si a suportat cu bine interventia HIPEC. De atunci a mai trecut inca o data prin aceeasi procedura si este increzatoare ca totul va fi bine.

Din vara lui 2013 alti 36 de pacienti s-au operat la Brasov cu ajutorul celui mai performant dispozitiv HIPEC din lume. Operatia presupune indepartarea chirugicala a tuturor maselor tumorale abdominale, urmata de introducerea in abdomen a unui citostatic care se recircula printr-o tubulatura speciala folosind o pompa care incalzeste lichidul la 41-42 la grade. Aceasta combinatie de citostatic si temperaturi inalte are un efect antitumoral extrem de important. Chiar si asa statul nu deconteaza acest tip de interventii.

„Romania este singura tara din Uniunea Europeana in care aceasta procedura nu este decontata de Casa sau este pseudo-decontata la pret identic pentru o apendicita sau pentru o hernie sau pentru un HIPEC.

Practic in acest fel exista o discriminare a pacientilor dupa criteriul financiar , pacientii care isi pot permite o astfel de procedura vs pacientii care nu-si pot permite o astfel de procedura”, spune dr. Bodgan Moldovan, medic primar chirurgie generala la Spitalul Sf. Constatin.

Invitatii la simpozionul desfasurat la Brasov au adus argumente pentru introducerea procedurii HIPEC in Programul National de Sanatate pentru oncologie si implicit decontarea acesteia de catre CNAS. Acum 5 ani Dr Marian Dorin a sprijijnit aducerea in Romania a aparatului cu care se face interventia. A incercat sa prinda finantare pentru a achizitiona trusele necesare functionarii insa cei de la Spitalul din Targu Mures nu au reusit s-o faca.

Desi aceasta interventie se realizeaza in Romania, statul roman nu o deconteaza. In mod cu totul aberant, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate plateste spitalelor din afara tarii prin formulare speciale pentru pacientii romani operati peste hotare sume de pana la 10 ori mai mari.

