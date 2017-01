5 demisii in Consiliul Judetean, dupa alegeri

La urmatoarea sedinta de plen, deliberativul judetean va trebui sa propuna si sa supuna aprobarii un nou vicepresedinte si patru noi consilieri judeteni. Vicepresedintele Consiliului Judetean, Izabella Ambrus de la UDMR, a demisionat din functia de vicepresedinte al institutiei si din cea de consilier judetean, pe care a obtinut-o in urma alegerilor locale din iunie 2016

Vicepresedintele Consiliului Judetean, Izabella Ambrus de la UDMR, a demisionat din functia de vicepresedinte al institutiei si din cea de consilier judetean, pe care a obtinut-o in urma alegerilor locale din iunie 2016.

Demisia a fost inregistrata la Consiliul Judetean pe 30 decembrie, dupa ce Izabella Ambrus devenea deputat de Brasov la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 si era repartizata in Comisia Juridica, de Disciplina si Imunitati a Camerei Deputatilor.

Locul Izabellei Ambrus in grupul UDMR din Consiliul Judetean Brasov ar putea fi luat de Antal Csaba Istvan, urmatorul pe lista propusa in iunie de partid.

Tot la sfirsitul anului trecut si-a depus demisia, la Registratura Consiliului Judetean, si Roxana Minzatu de la PSD, deputat dupa alegerile de luna trecuta.

Roxana Minzatu face parte acum din Comisia pentru Industrii si Servicii a Camerei Deputatilor, fiind si secretar al acesteia. Inainte de sarbatori, alti trei consilieri judeteni – Mihai Mohaci, Mihai Popa si dr. Florin Ortan – au renuntat la locurile ocupate in forul judetean.

Vifor Rotar