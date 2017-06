5 riscuri din Raportul BNR privind stabilitatea financiară!

Calitatea slaba a invatamantului, o piata a muncii unde Romania are cea mai mare pondere din UE a locurilor de munca aflate in pericol de automatizare, imbunatatirii calitatii si eficientei administratiei publice si a sistemului judiciar si riscul ca echilibrele obtinute cu eforturi dificile dupa criza si consolidate in ultimii ani sa fie sever afectate – sunt 5 riscuri subliniate in Raportul privind stabilitatea financiara publicat joi seara de Banca Nationala.

„Este necesara continuarea reformelor structurale, in special in domenii precum educatia, ameliorarea mediului de afaceri si a celui institutional, al investitiilor, imbunatatirii calitatii si eficientei administratiei publice si a sistemului judiciar”, se arata in Raportul publicat joi de BNR.

O vulnerabilitate importanta a pietei muncii romanesti ramane calitatea slaba de pregatire a fortei de munca. Romania detine o pondere relativ redusa a absolventilor de studii medii in totalul populatiei de peste 25 de ani (63% fata de 83% in Polonia sau 74% in Bulgaria, in anul 2014), dar si cel mai redus grad de integrare pe piata muncii a absolventilor de forme de educatie tertiara dintre tarile din regiune (18% din totalul angajatilor au absolvit studii superioare, comparativ cu 31 in Polonia, respectiv 30% in Bulgaria, la nivelul anului 2014). Dificultatea gasirii de forta de munca cu un nivel adecvat al competentelor poate genera presiuni asupra costurilor salariale

Dezvoltarea tehnologica implica modificari ale tipului de calificari cerute de angajatori si subliniaza necesitatea adaptarii sistemelor educationale la noile tendinte (Bowles, 2014). In acest context, o preocupare importanta la nivel mondial se refera la efectele schimbarilor tehnologice, ale gradului de inovare in crestere si ale digitalizarii asupra ocuparii.

In cazul SUA, este posibil ca pe termen mediu aproape jumatate din profesiile existente sa fie partial sau in totalitate computerizate sau automatizate. O situatie similara este inregistrata si la nivel european (Comisia Europeana, 2016). Printre cele mai afectate categorii de profesii sunt estimate a fi administratia, industria prelucratoare sau agricultura. D in randul statelor membre, Romania are cea mai mare pondere a locurilor de munca aflate in pericol de automatizare (peste 60%)

Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al anului 2016, una dintre cele mai inalte rate de crestere anuala a costurilor unitare cu forta de munca in context regional. Aceasta tendinta va continua cel mai probabil si in perioada urmatoare, indicand necesitatea unei tranzitii dinspre avantaje de competitivitate derivate din costurile mici cu forta de munca catre o economie competitiva prin capital si tehnologie

In perioada aprilie-septembrie 2016, companiile net exportatoare au identificat ca fiind cea mai presanta problema disponibilitatea fortei de munca bine pregatite. Spre comparatie, la nivelul intregului sector al companiilor, cele mai presante probleme sunt legate de nivelul ridicat al fiscalitatii, impredictibilitatea mediului fiscal, concurenta si lipsa cererii

Pozitia fiscala a Romaniei s-a deteriorat in anul 2016. De asemenea, deficitul structural s-a adancit la 2,6% din PIB, de la 0,6% in anul anterior, depasind limita de 1% din PIB pe care Romania s-a angajat sa o respecte prin semnarea Compactului fiscal european.

a Romaniei s-a deteriorat in anul 2016. De asemenea, deficitul structural s-a adancit la 2,6% din PIB, de la 0,6% in anul anterior, depasind limita de 1% din PIB pe care Romania s-a angajat sa o respecte prin semnarea Compactului fiscal european. Pentru anul 2017, exista temeri cu privire la incadrarea in limitele agreate a deficitului bugetar (3% din PIB) si a deficitului structural (1% din PIB), valorile prognozate de catre Comisia Europeana situandu-se peste acest nivel. Limita pentru deficitul bugetar de 3% din PIB prevazuta prin Procedura de deficit excesiv la nivelul UE reprezinta un nivel maxim, acceptat in conditii ciclice adverse si nu in perioade de crestere economica. Mai mult, prognoza Comisiei Europene indica o depasire a acestei valori in acest an, fiind emisa si o atentionare la adresa Romaniei in acest sens.

Masurile fiscale si salariale anuntate pentru acest an creeaza ingrijorare cu privire la mentinerea echilibrelor interne si externe. Deficitul de cont curent a crescut la 2,3% din PIB in anul 2016, in timp ce, prognozele privind deficitul bugetar pentru acest an indica o posibila depasire a valorii de 3%. Exista riscul ca echilibrele macroeconomice obtinute cu multe eforturi dupa criza si consolidate in ultimii ani sa fie sever afectate.

Facem aici precizarea ca existenta unui risc nu presupunea in mod necesar materializarea lui. „Este de datoria noastra sa urmarim aceste riscuri si sa le comunicam. Asta contribuie la diminuarea riscului, nu inseamna ca acesta trebuie sa se si materializeze”, a spus joi Guvernatorul Isarescu

Intregul Raport poate fi citit pe site-ul BNR.