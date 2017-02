500 de ani de la Reforma lui Luther, celebrități de prim rang sunt la Brașov

Evenimentul va fi marcat in toamna, de Biserica Evanghelica de Confesiune Augustana si celelalte Biserici protestante, prin plantare de merisori si conferinte. De la Brasov a plecat Reforma transilvaneana. Johannes Honterus tiparea, la 1543 Cartea Reformei, cartea care a stat la baza reformei scolare si bisericesti din Transilvania.

Evenimentele de la Brasov fac parte dintr-o serie initiata de Bisericile protestante in 12 orase din Europa, inca de anul trecut si care se va incheia in 2018.

In perioada 29 septembrie – 1 octombrie, la Brasov se vor desfasura „Zilele Bisericii: Cu temei-crestini evanghelici in Romania” , in cadrul carora vor fi slujbe, mese rotunde, dar si un tur al orasului, pe urmele lui Honterus. Tot atunci va fi plantat si un merisor. Plantarea merișorilor se raporteaza la un cuvant atribuit lui Martin Luther: „Daca aș ști ca maine lumea se va sfarși, astazi aș mai planta un merișor”, astfel ca plantarea invoca simbolic speranța in timpuri tulburi. 12 merisori vor fi plantati in 12 orase europene in care s-au derulat episoade istorice relevante pentru reforma luterana din Transilvania. O reforma care a plecat de la Martin Luther, in 1517.

Reinhart Guib, episcop Biserica Evanghelica de Confesiune Augustana, spune ca reformele din Biserica Catolica au dus la formarea Bisericilor protestante, care au protestat pe timpul acela, cum se protesteaza si astazi contra impunerii unor valori care nu satisfaceau multimea si nu erau pe baza Bibliei.

Reforma a zguduit, in urma cu jumatate de mileniu, Biserica Catolica si intreaga lume si poate de reforma este nevoie mereu.

Szegedi Laszlo Tamas, vicar general al Bisericii Reformate din Ardeal, spune ca aceasta Reforma nu s-a incheiat – Ecclesia semper reformanda est. – Biserica este intotdeauna innoire – este un dicton latin care si astazi este adevarat si daca am incepe sa facem ceva astazi pentru societate si lume este reintoarcerea la cuvantul lui Dumnezeu

Seria de evenimente se va incheia in 2018, dupa ce va mai trece si prin Viena, Augsburg, Basel si Sibiu.

