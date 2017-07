500 de persoane au fost operate la Braşov de obezitate!

Poveşti impresionante de viaţă s-au auzit din nou cu ocazia aniversării a şase ani de chirurgie bariatrică sub Tâmpa. În total cei 481 de pacienţi care la internare cântăreau în total 98 de tone au pierdut până acum un sfert din greutate, mai bine de 20 de tone

Poveşti impresionante de viaţă s-au auzit din nou cu ocazia aniversării a şase ani de chirurgie bariatrică sub Tâmpa. În total cei 481 de pacienţi care la internare cântăreau în total 98 de tone au pierdut până acum un sfert din greutate, mai bine de 20 de tone.

Zeci de persoane foşti sau viitori pacienţi ai intervenţiilor bariatrice au luat parte la simpozionul de aniversare a celor şase ani de când se fac astfel de operaţii la Braşov. Evenimentul aniversar are loc anual şi aduce împreună poveşti inspiraţionale ale unor oameni care au reuşit, cu ajutorul chirurgilor din Braşov, să redobândească şansa la o viaţă normală.

Unii pacienţi au ţinut să mulţumească medicilor şi personalului medical pentru sprijin şi pentru a le da un impuls celor aflaţi la început de drum au adus cu ei şi „recuzită”. O fostă pacientă a prezentat blugii pe care îi purta înainte de operaţie, nişte pantalonii extrem de largi, pe care nimeni nu ar fi crezut că îi îmbrăca doamna elegantă şi subţire de astăzi.

Din anul 2011, odată cu efectuarea primei intervenii de micşorare a stomacului din Braşov, a fost iniţi at un program de chirurgie bariatrică în cadrul căruia poate fi efectuată toată gama de intervenţii necesare pentru tratarea obezităţii.

În luna aprilie 2012, centrul de la Braşov a fost primul spital din ţară în care s-a realizat intervenţia Gastric Sleeve prin incizie unică ombilicală, fără cicatrici, procedură de care pot beneficia pacienții cu IMC mai mic de 40.

Seria premierelor în domeniul chirurgiei obezităţii a continuat anul acesta la Brașov, odată cu introducerea chirurgiei asistate robotic, când în luna mai, în premieră naţională, o intervenţie de Gastric Bypass robotic pentru obezitate morbidă.

Cum toţi pacienţii diagnosticaţi cu obezitate morbidă suferă şi de apnee în somn, Braşovul a devenit şi primul oraş din România unde se fac în timpul aceleiaşi intervenţii chirurgicale ambele operaţii. Dr. Bogdan Moldovan, medic primar chirurgie generală, şi

dr. Valeriu Bronescu, medic primar ORL, sunt cei mai cunoscuţi specialişti cărora li se datorează reuşita unui foarte mare număr de intervenţii de la Braşov.

Cel mai cu greutate pacient operat la Braşov cântărea înainte de intervenţie 236 de kg.

