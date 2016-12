700 de portii servite la „O masa calda pentru fiecare”

Peste 350 de portii de mancare gatita au fost servite si in cea de-a doua zi a evenimentului caritabil „O masa calda pentru fiecare”. Oamenii nevoiasi adunati in Centrul Civic au primit din partea Fundatiei Transilvania Expres si a partenrilor sai si 250 de pachete cu alimente de pus pe masa de Craciun.

In cele doua zile ale actiunii au fost distribuite peste 700 de portii de mancare gatita si 500 de pachete cu ajutoare alimentare, carora li s-au alaturat sutele de pachete aduse la fata locului de sponsori.

Cei care au facut posibila cea de-a XVII-a editie a actiunii „O masa calda pentru fiecare” alaturi de Fundatie, Primaria Brasov, Brigada 2 Vanatori de Munte, Jandarmeria Brasov, Societatea Nationala de Cruce Rosie Romania, dart si liceeni de la Colegiul Tehnic „Transilvania”, care au fost voluntari.

