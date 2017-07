90 de băieți și 10 fete vor scoate untul din biciclete la Ciucaș Enduro

Proba de mountain bike enduro are loc într-un format specific raliurilor auto, cu probe speciale cronometrate și etape de legătură, necronometrate, dar care trebuie parcurse într-un timp limită. Organizatorii au pregătit și un concurs foto, cel mai bun album de 10 fotografii urmând să fie premiat

100 de rideri din Franța, Slovenia, Bulgaria, Rep. Moldova și România se întrec în weekend la Săcele, la a IV-a ediție de mountain-bike ”Ciucaș Enduro”. Este o competiție etalon în lumea competițiilor de ciclism gravitațional din România, o ramură a ciclismului montan care a înregistrat cea mai mare creștere la nivel internațional în ultimii ani, atât ca număr de concurenți, cât mai ales ca atenție media.

90 de băieți și 10 fete se vor întrece pe versantul nordic al munților Ciucaș, pe traseul Babarunca – pasul Bratocea – muchia Bratocei – Poiana Teslei – Babarunca și are ca punct de întâlnire cabana Utopia de la Babarunca, din Săcele.

Traseul are o lungime de 25 km, cu 1300 m diferență de nivel, altitudinea maximă la care se ajunge fiind de 1840 m. Riderii pot atinge pe coborâre viteze de până la 60 – 64 km/h.

Se merge numai pe traseu montan, amenajat dinainte de echipa de organizatori. Din acest motiv echipamentul de protectie este unul foarte strict, identic cu cel din probele de motocros: cască fullface, genunchiere, cotiere, protecții pentru spate.

În 8 iulie vor avea loc antrenamentele și recunoașterea traseului, iar în data de 9 iulie, cu începere de la ora 9.00 se va desfășura concursul propriu-zis.

Proba de mountain bike enduro are loc într-un format specific raliurilor auto, cu probe speciale cronometrate și etape de legătură, necronometrate, dar care trebuie parcurse într-un timp limită. Organizatorii au pregătit și un concurs foto, cel mai bun album de 10 fotografii urmând să fie premiat.

Ciucaș Enduro este etapă a Campionatului Național de MTB Enduro.

Organizatori sunt Asociația Club Sportiv Kronstadt Cycling Brașov și Optim Bike Brașov în parteneriat cu Primăria Municipiului Săcele, Federația Română de Ciclism și Asociația pentru Dezvoltarea Mountain Bike-ului din România.

Organizatorii permit publicului să vină cu orice instrumente de încurajat sportivii de la talăngi la vuvuzele sau chiar drujbe.

Vifor Rotar