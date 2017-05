90% dintre soferii RAT vorbesc la telefon in timp ce conduc!

O spune o tânără din Brasov care circulă de ani buni doar cu mijloacele de transport in comun din oraş. Pe ultimul sofer pe care l-a văzut vorbind la celular braşoveanca l-a si filmat. Angajatul RAT a dovedit nu doar că nu se sinchiseşte de soarta pasagerilor, dar a fost şi mitocan cu femeia care îl admonesta pentru felul in care conduce

O spune o tânără din Brasov care circulă de ani buni doar cu mijloacele de transport in comun din oraş. Pe ultimul sofer pe care l-a văzut vorbind la celular braşoveanca l-a si filmat. Angajatul RAT a dovedit nu doar că nu se sinchiseşte de soarta pasagerilor, dar a fost şi mitocan cu femeia care îl admonesta pentru felul in care conduce. Conducerea RAT îşi cere scuze pentru comportamentul şoferului, pe care il cercetează acum o comisie a regiei. Şi Poliţia îl poate sancţiona pe conducătorul auto dacă femeia depune o sesizare, însoţită de probe.

Incidentul s-a petrecut luni, în timpul unei curse pe linia 23 dinspre Saturn către Brintex. Când pasagera i-a cerut socoteală, şoferul vorbea la telefonul mobil de aproape un sfert de oră in timp ce conducea autobuzul plin cu pasageri. N-a lăsat telefonul din mână nici când şi-a dat seama că este filmat. Ba chiar a avut şi tupeul de a răspunde cu bădărănie când femeia a ameninţat că suna la Poliţie.

Conducerea societăţii a vizionat filmarea făcută de pasageră şi i-a cerut acesteia scuze. O comisie disciplinară internă va analiza comportamentul angajatului şi va lua măsurile care se impun.

Deşi conducerea RAT susţine că vorbitul la telefon fără hands free nu este un obicei în rândul şoferilor de autobuze, braşoveanca care circulă zilnic de ani cu mijloacele de transport în comun spune că 90% dintre soferii de la RAT vorbesc la telefon in timp ce conduc.

Cei mai mulţi dintre călătorii care utilizează des mijloacele de transport în comun nici măcar nu sesizează dacă şoferul vorbeşte sau nu la telefon.

Unii sunt, totuşi, nemulţumiţi de comportamentul conducătorilor auto ai regiei.

Unii ascultă muzică populară sau manele cu volumul ridicat sau închid uneori uşile autobuzului fără să aştepte ca toţi pasagerii din staţie să urce în maşină.

Un alt aspect sesizat de mulţi călători este faptul că persoane neautorizate intră în cabina şoferului şi îl ţin pe acesta de vorbă.

Purtătorul de cuvânt al RAT, Silviu Ştefan, spune că astfel de fapte constituie abateri de la regulamentul intern al RAT şi sunt cercetate şi sancţionate disciplinar.

Şi şoferii de autobuz sunt pasibili de amenzi din partea Poliţiei dacă vorbesc la telefon:

confirmă Gabriela Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Braşov, chiar dacă fapta nu a fost constatată direct de către agenţii de poliţie.

Şoferul mitocan de pe linia 22 poate fi amendat dacă pasagera care l-a înregistrat depune o sesizare însoţită de înregistrare.

Vifor Rotar