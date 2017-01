95 de mijloace noi de transport in municipiul Brașov

SC RATBV SA societatea care a preluat activele si activitatea Regiei Autonome de Trasport Brasov va cumpara in acest an 85 de autobuze si zece troleibuze noi. Achizitia ar putea fi facuta prin liesing operational insa sunt luate in calcul si alte surse de finantare

Ultimile mijloace de tarnsport achizitionate de RAT au intrat pe trasee la sfarsitul anului trecut. 10 troleibuze au fost achizitionate din Elvetia insa second hand.

Potrivit viceprimarului Brasovului Mihai Costel, reinnoirea parcului auto este obligatoriu sa fie facuta cat mai curand.

Desi Regia Autonoma de Transport abia a fost transformata in societate comerciala, reprezentantii municipalitatii au purtat deja discutii privind modalitatile de finantare pentru viitoarele achizitii.

Pentru finantarea acestor noi mijloace de transport se analizeaza mai multe variante. Una din posibilitati ar putea fi leasing-ul operational, aceasta varianta fiind, cel putin deocamdata, una dintre cele mai convenabile, din punct de vedere financiar, pentru ca nu este asimilata unui credit si nu afecteaza gradul de indatorare a administratiei locale.

In plus, nu este necesar avizul Ministerului Finatelor iar bunurile vor fi amortizate in societatea de liesing.

Deocamdata nu se stie daca viitoarele vehicule vor fi pe combustibil sau vor fi unele electrice. De altfel, viceprimarul spune ca in urmatoarea perioada Consiliul Local va solicita si un studiu de oportunitate pe tema dezvoltarii transportului electric, pentru a vedea care este cea mai avantajoasa solutie, dintre autobuzele electrice sau troleibuze.

Vifor Rotar