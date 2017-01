A apărut studiul istoric pentru pietonalul de pe strada Sfântul Ioan

Proiectul de reamenajare a spatiului in care acum exista o parcare a fost blocat dupa ce Directia Judeteana de Cultura a constatat ca la dosar nu exista studiul necesar descarcarii arheologice in zona. Muzeul Judetean de Istorie a confirmat, insa, ca studiul istoric exista inca din 2002

Municipalitatea a anulat licitatia pentru intocmirea studiului istoric, in asteptarea unui raspuns din partea Directiei de Cultura care sa constate ca studiul existent este inca valabil, dupa ce institutia respinsese documentatia in toamna anului trecut.

Studiul este intocmit in 2002, cand a fost necesar elaborarii PUZ – ului pentru proiectul de extindere a hotelului din apropiere. Documentul a fost depus la Directia de Cultura Brasov, din partea careia muncipalitatea asteapta acum un punct de vedere. Purtatorul de cuvant al Primariei, Sorin Toarcea, spune ca daca Directia de Cultura considera ca vechiul studiu istoric este in regula, municipalitatea va depune celelalte documente solicitate de Directie.

Municipalitatea intentioneaza ca o portiune a strazii Sfantul Ioan sa fie transformata in piateta. Dupa ce au fost reabilitate retelele si s-a montat pavajul din piatra cubica, lucrarile au fost oprite anul trecut, in conditiile in care Directia Judeteana de Cultura a refuzat sa avizeze proiectul.

Vifor Rotar