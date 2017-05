A doua ediţie a ,,Mesei Critice” la Braşov

Joi, 25 mai, începand cu ora 18:00, are loc a doua ediţie a ,,Mesei Critice” din Braşov, eveniment destinat bicicliştilor de toate vârstele. Ca şi la ediţia precedentă, plecarea va fi din parcul Gheorghe Dima, de lângă Colegiul Naţional Andrei Şaguna.

Traseul are 14 kilometri şi este următorul: parcul Gheorghe Dima, str. George Bariţiu, str. Mureşenilor, bd. Eroilor, bd. 15 Noiembrie, Calea Bucureşti, bd. Saturn, bd. Alexandru Vlahuţă, bd. Gării, str. Aurel Vlaicu, bd. Griviţei, bd. Mihail Kogălniceanu, Camera de Comerţ, str. Iuliu Maniu, Primărie.

,,Evenimentul constă într-o plimbare paşnică, pe biciclete, are un scop ecologist şi este destinat tuturor persoanelor, indiferent de vârstă. Prin această manifestaţie, dorim să atragem atenţia asupra faptului că există biciclişti în trafic, că trebuie şi ei respectaţi şi că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii pentru biciclişti, mai ales că numărul lor creşte an de an.Pe această cale invităm toţi braşovenii să ni se alăture, lăsându-şi maşina acasă măcar pentru o zi şi să aleagă bicicleta ca mijloc de transport, contribuind astfel la decongestionarea traficului, la reducerea poluării şi la un organism propriu mai sănătos.Totodată, rugăm ceilalţi participanţi la trafic să aibă răbdare, să fie atenţi la trafic şi să fie înţelegători pe toată perioada desfăşurării evenimentului”, se arată în comunicatul organizatorilor

