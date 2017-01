„A fi unirist e un mod de viata”!

O spun fostii si actualii elevi ai Colegiului National Unirea, care s-au intalnit ieri la o ceasca de ceai si la depanat amintiri, la 120 de ani de activitate a liceului. Colegiul centenar se mandreste cu faptul ca tine cont de tendintele vremii, dar si de pasiunile copiilor. Acesta ar fi secretul pentru care „Unirea” este in topul liceelor brasovene

O spun fostii si actualii elevi ai Colegiului National Unirea, care s-au intalnit ieri la o ceasca de ceai si la depanat amintiri, la 120 de ani de activitate a liceului. Colegiul centenar se mandreste cu faptul ca tine cont de tendintele vremii, dar si de pasiunile copiilor. Acesta ar fi secretul pentru care „Unirea” este in topul liceelor brasovene.

„Amintiri la o ceasca de ceai” este un eveniment deja traditional, in care actuali liceeni se intalnesc cu fosti profesori sau absolventi ai Colegiului. Prilej pentru a rememora nazbatiile pe care le faceau.

Unul dintre uniristi invitati a fost decanul Facultatii de Drept a Universitatii Transilvania, Cristinel Murzea, care a povestit cum liceul l-a format ca om si ca intelectual. Asta chiar daca el si colegii lui baieti transformau orele obligatorii de activitati extrascolare in ore de fotbal.

Colegiul National Unirea a fost si ramane printre liceele de top ale Brasovului.

Profesori bine pregatiti, o oferta scolara diversificata si ceva in plus sunt cateva dintre ingredientele care fac ca liceul sa fie cautat de absolventii de generala.

Recent, conducerea unitatii a reintrodus profilul de stiinte ale naturii, la mare cautare, spune directoarea Gabriela Hurghis.

Momentul festiv a continuat la Centrul Cultural Reduta, cu un program de muzica, teatru si dans.

