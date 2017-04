A început cel mai important eveniment găzduit de România în acest an : Campionatul European de la Cluj

,,Europenele” de gimnastică au început astăzi la Cluj-Napoca, odată cu antrenamentul oficial al băieţilor. Este a doua competiţie continentală găzduită de ţara noastră, după…60 de ani, din moment ce ediţia anterioară a competiţiei, desfăşurată în România, a avut loc în 1957, la Bucureşti! La ediţia găzduită în această săptămână la Cluj, antrenamentul oficial al fetelor este programat miercuri. Tot miercuri au loc calificările la masculin, urmate de cele de la feminin, joi. Primele medalii ale ediţiei din acest an vor fi decernate vineri, când vor avea loc întrecerile individual compus (masculin şi feminin). Finalele pe aparate sunt programate sâmbătă şi duminică.

La feminin, România va fi reprezentată de Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Olivia Cîmpian şi Ioana Crişan. Ponor va participa la două aparate, bârnă şi sol, la fel ca şi Larisa Iordache, bârnă şi paralele. La masculin, echipa condusă de antrenorul Ioan Suciu îi are în componenţă pe Marian Drăgulescu, Cristian Băţagă, Andrei Ursache, Vlad Cotuna, Laurenţiu Nistor şi Adelin Kotrong. În opinia Nadiei Comăneci, România are şanse să obţină medalii la bârnă şi la sol

Dorin Duşa