Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost adoptat luni, cu amendamente, de plenul Senatului.

În favoarea proiectului de lege s-au pronunțat senatori din toate grupurile parlamentare, fiind de acord că actul normativ reprezintă un prim pas dintr-un set de măsuri care trebuie luate pentru îmbunătățirea condițiilor din penitenciare.

Actul normativ, inițiat de Guvern, a fost adoptat de Senat în calitate de primă Cameră legislativă sesizată, cu 117 voturi „pentru” și unul „împotrivă”, se arata intr-o știre AGERPRES.

Potrivit raportului Comisiei juridice, proiectul își propune un dublu scop: de a acorda o compensare persoanelor care execută pedepse privative de libertate în condiții de supraaglomerare severă și de a contribui, în același timp, la degrevarea penitenciarelor.

„Proiectul de lege a fost inițiat ca urmare a constatării de către CEDO, pe parcursul mai multor ani, a problemelor sistemului penitenciar din România privind supraaglomerarea și condițiile de detenție, printr-o serie de hotărâri”, se arată în raportul Comisiei juridice prezentat plenului și adoptat de acesta.

Unul dintre amendamentele adoptate de Comisia juridică, sesizată pentru raport, și însușit de plen, privind compensarea în cazul executării pedepsei într-un spațiu necorespunzător prevede că „la calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie și executarea pedepsei într-un spațiu necorespunzător, caz în care pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate, în spațiul necorespunzător, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 3 zile din pedeapsa aplicată”.

„Se consideră executarea pedepsei într-un spațiu necorespunzător cazarea într-un spațiu mai mic sau egal cu 4 mp/deținut, care se calculează excluzând suprafața grupului sanitar și a spațiilor de depozitare a alimentelor, prin împărțirea suprafeței totale a camerei la numărul de persoane cazate în respectiva cameră”, se arată într-un alt amendament al comisiei.

Iata un exemplu de ura impotriva omului de la o instituție, Consiliul Superior al Magistraturii, care, desi nu are treaba cu detinutii ci cu disciplina magistratilor, da cu amendamentul in proiect.

Un amendament propus de CSM, însușit de Comisia juridică și ulterior de plen, prevede că „nu sunt luate în considerare zilele sau perioadele în care deținuții sunt internați în infirmeriile penitenciarelor sau în spitalele ANP sau din Ministerul Sănătății, aflate în tranzit ori transportate în vederea transferului între locurile de detenție”.