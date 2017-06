A treia groapa ecologica pentru deseurile Brasovului

Brasovul este pregatit sa preia deseurilor din oras si imprejurimi intr-o noua groapa ecologica. Inceputa in luna octombrie a anului trecut, groapa cu o adancime de 21 de metri va putea fi folosita din luna ianuarie a anului viitor sau cel tarziu din primavara. Pe langa preluarea deseurilor, aici se va forma si biogaz, cu ajutorul caruia se va produce energie electrica si termica

Brasovul este pregatit sa preia deseurilor din oras si imprejurimi intr-o noua groapa ecologica. Inceputa in luna octombrie a anului trecut, groapa cu o adancime de 21 de metri va putea fi folosita din luna ianuarie a anului viitor sau cel tarziu din primavara. Pe langa preluarea deseurilor, aici se va forma si biogaz, cu ajutorul caruia se va produce energie electrica si termica.

Groapa ecologica este situata in imediata apropiere a celor doua care sunt ori au fost folosite in ultimii ani. Adancimea gropii, echivalentul unui bloc cu 7 etaje, este una impresionanta, mai ales ca ocupa suprafata a aproape 6 terenuri de fotbal.

Lucrarea nu a fost deloc simpla. In primul rand, probleme pun dimensiunile ei foarte mari. Pe fundul gropii insa exista amenajari menite sa recupereze din deseurile care ajung aici si din lichidele si gazele care se formeaza.

Exista 9 tuburi prin care se va capta biogazul.

Pe sub fundul celulei sunt amenajate tuburi de drenaj pentru captarea levigatului – acel lichid care se scurge din gunoi, care este transportat prin conducte in statia de epurare, unde va fi epurat. Dupa inchiderea celulei se va face captarea biogazului, care va fi ars pentru producere de energie electrica si energie termica.

Nisipul si pietrisul excavate de aici sunt valorificate – cei mai importanti clienti sunt firmele care construiesc soseaua de centura. Nici chiar gunoiul nu este depozitat in noua celula in intregime. O parte din acesta se foloseste in procesul de productie a cimentului, astfel ca la groapa ecologica vin tir-uri de la Hoghiz sau Campulung pentru preluarea deseurilor. Cu cat reziduurile sunt colectate selectiv mai bine, cu atat cantitatea care ajunge in groapa ecologica este mai mica. In acest fel, perioada in care halda va fi folosita ar putea creste peste cei 5 ani preconizati ca durata de utilizare.

Vifor Rotar