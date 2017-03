A XIV-a ediţie a Târgului Internaţional de Care şi Muzică

Evenimentul se va desfăşura între 30 martie şi 2 aprilie. Pe lângă numeroasele titluri din toate domeniile şi CD-uri cu muzică pentru toate gusturile, vizitatorii vor putea participa la lansări de carte, vernisaje sau concerte. Numeroase personalităţi vor ţine prelegeri pe diverse teme şi vor fi alături de cei care vor trece pragul târgului

Virgil Oniţă, preşedintele Fundaţiei Libris, spune că tocmai a sosit de la Paris, unde standul României a câştigat un premiu important la manifestarea anuală Salon du livre din capitala Franţei.

Ca de fiecare dată, Primăria Municipiului Braşov sprijină organizarea târgului, eveniment a cărui importanţă creşte de la an la an.

Potrivit primarului George Scripcaru, în ghidul cultural care finanţează manifestări de acest gen, acest proiect a fost selectat drept cofinanţare de 40% din partea municipiului.

Deschiderea oficială va avea loc astăzi, 30 martie, la ora 12:00.

După deschiderea oficială a târgului va fi lansată Revista literară Libris, revista editată sub egida Uniunii Scriitorilor din România.

De asemenea, gama variată a evenimentelor din cadrul expoziţiei cuprinde şi lansări de cărţi de genuri diverse, foarte multe de autori consacraţi, precum Aurora Liiceanu, Cristian Tudor Popescu, Radu Paraschivescu şi alţii. Ediţia din acest an a târgului organizează şi un eveniment de promovare a valorilor europene – Vernisaj EXPOZIŢIE itinerantă cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma în 1957. Ultimele două zile ale târgului vor avea în program şi activităţi adresate copiilor.

Vifor Rotar