Aberații demografice brașovene…

Am auzit-o si pe asta.:„Brasovul poate fi un oras de un milion de locuitori?”. O spunea si un… fost candidat independent la postul de primar. Vremuri tragi-comice, pentru ca nu ai cum sa nu remarci slaba calitate a discursului politic slobozit pe gura candidatilor de sub Tampa. Ideea, totusi, nu e noua, ci revine ca o ghidusie mai veche ce circula prin cercurile decidentilor nostri. Existau previziuni optimiste in timpul boom-ului industrial ceausist cand Brasovul cocheta, daca nu si depasise 400.000 de locuitori! Ideea a fost reluata si in perioada exploziei imobiliare din vremea guvernarii Tariceanu, cand, se zicea, „duduia” economia, ritm in care, intr-un sfert de secol, Brasovul isi putea dubla populatia…

Dar daca „tinta”demografica a… optimistilor in sfertul de secol anuntat era aproape 1 mil. de locuitori,atunci Brasovul ar trebui sa isi mareasca populatia intr-un ritm de 30-35.000 de locuitori pe an. Sa admitem acum, prin absurd, urmatoarele realitati… virtuale:

Economia Brasovului va fi capabila sa creasca intr-un ritm mediu anual rezonabil , de 12-16% pe an, pentru a genera anual aprox. 30.000 de noi locuri de munca pentru noii veniti?.

Brasovul va fi capabil sa isi creasca anual infrastructura edilitara (drumuri, alimentare cu apa, electricitate, canalizare, etc) cu macar 10%, pentru a sustine dezvoltarea imobiliara si economica aferenta?

Portofoliul de locuinte trebuia sa se dubleze,chiar tripleze in urmatorii 25 de ani .Poate Brasovul „decola” industrial astfel incat sa ofere o alternativa de locuire, indeosebi in zona metropolitana;

Sa admitem, ca prin absurd se vor intampla urmatoarele fenomene, care sa sustina cele 3 realitati de mai sus:

Economia Romaniei si cea a UE vor cunoaste o crestere medie anuala de 12-15% , cand azi China, o economie dinamica, nu reuseste sa creasca dincolo de pragul de 7-9% pe an, intr-un context de criza grava de supra-productie, de instabilitate monetara si incertitudine energetica. Economia Brasovului nu are cum sa se miste in afara tendintelor economice globale…fara o iluzorie oferta foarte generoasa de munca



Brasovul nu are cum si de unde sa dispuna de resurse bugetare care sa sustina asemenea dezvoltarea edilitara, cand nici in prezent acoperirea cu canalizare, drumuri, transport in comun nu acopera 100% din oras.

Orasul nu va gasi suprafata de teren necesara pentru a se extinde de 3 ori, cand nici macar la nivelul zonei metropolitane nu functioneaza mecanisme, care sa integreze armonios dezvoltarile imobiliare recente din comunele periurbane.

Privind doar cele de mai sus, este limpede cat de grandomana e abordarea dupa modelul laudarosului fost aristotelic presedinte Cancist. Dar hai, prin absurd sa acceptam ca, fara hoțul nr. 1 al Judetului, orasul resedinta ar putea sustine un asa efort, iar lumea isi va schimba mersul.Totusi, dincolo de aceste aspecte, ramane o mare problema certa, clara si de netagaduit. Cea mai grava problema a Romaniei pe termen mediu si lung – DEMOGRAFIA. Cresterea aceasta demografica visata , nu poate aparea fara cele doua surse majore, sporul natural al populatiei si aportul imigrational. Ori demografia previzibila a zonei Tarii Barsei, la nivelul necesitatii zonei metropolitane, ca si a regiunii este in continuare negativa. Sau, ca sa citam de pe blogul demografitti , „ne imputinam intr-un ritm de 22-23 romani/ora”.

Potrivit ultimelor date, publicate de Institutul National de Statistica , populatia stabila a Romaniei la 1 martie 2016 era estimata la: 19.441.708, in scadere cu 31.916 persoane fata de 1 ianuarie 2016. E ca si cum ar fi disparut de pe fata pamantului, in numai o luna, un oras de marimea municipiului Campina. Gasiti mai multe detalii si pe Ceasul demografic al Romaniei . Pe termen lung, demografia municipiului Brasov nu poate evolua divergent de demografia nationala si regionala, mai ales ca tendintele la nivel global sunt de a stapani cresterea demografica, nu de a o incuraja.

In ceea ce priveste aportul imigrational, realitatea ne arata ca atat Romania cat si Tara Fagarasului, Tara Barsei sau` Brașovul sunt in continuare preponderent s urse pentru emigratie, nu destinatie de imigratie. Chiar de ar deveni Romania o tzara re-industrializata si o destinatie imigrationista de calitate, cine si-ar dori o explozie a populatiei pe seama imigrantilor? Daca asta e viziune alternativa, competenta tehnocrata …opusa la populismul pesedist , rau am ajuns.

Radu Dragos, analist