Abonamente în parcarea de la Spitalul Militar

Din acest an, locurile in parcarea etajata de la Spitalul Militar „Regina Maria” pot fi inchiriate. Preturile abonamentelor pleaca de la 50 de lei pe luna pentru riverani si ajung pana la 100 de lei pe luna pentru persoana juridica.

Cei interesati trebuie sa depuna o cerere la Centrul de Informare pentru Cetateni, de la Primaria Brasov, insotita de copie a talonului auto, inclusiv a paginii din care sa rezulte valabilitatea Inspectiei Tehnice Periodice si a cartii de identitate.

Agentii trebuie sa depuna la dosar si copie dupa certificatul de inregistrare care atesta Codului Unic de Inregistrare al firmei.

Vor primi un card de acces dupa ce vor achita abonamentul. Cardul va fi activat la prima utilizare. Parcarea de la Spitalul Militar „Regina Maria” are o capacitate de 306 locuri.

Vifor Rotar