Accident pe Drumul Poienii

Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe Drumul Poienii, petrecut ieri in jurul orei 13. Soferul unuia dintre autoturisme, inmatriculat in Dolj, cobora in viteza din statiune. Intr-una din curbe a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit puternic de un alt autoturism care se deplasa regulamentar

Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe Drumul Poienii, petrecut ieri in jurul orei 13. Soferul unuia dintre autoturisme, inmatriculat in Dolj, cobora in viteza din statiune. Intr-una din curbe a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit puternic de un alt autoturism care se deplasa regulamentar in sens contrar.

O femeie din masina de Dolj, insărcinata in cateva luni, a rămas încarcerată, în urma accidentului, si a fost nevoie de interventia echipajului de la Descarcerare pentru a o scoate din habitacul masinii.

Doua persoane au fost accidentate, dar ambele era in stare de conştienţă in momentul in care au ajuns echipele medicale de la SMURD, care le-au acordat primele ingrijiri.

Ambele victime au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta.

Vifor Rotar