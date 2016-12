Accident sau sinucidere?

Asta trebuie sa afle politistii brasoveni dupa ce o femeie a cazut de la etajul patru. Tragedia s-a petrecut ieri dimineata pe strada Independentei din cartierul Tractorul. Vecinii au fost cei care au anuntat la 112 ca femeia de 50 de ani zace pe caldaram

Vecinii au fost cei care au anuntat la 112 ca femeia de 50 de ani zace pe caldaram. Paramedicii care au ajuns la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viata femeii, care a murit in urma impactului cu solul. Vecinii spun ca femeia locuia singura si parea ca are si probleme psihice.

„Avea probleme, locuia singura, avea un baiat. Parintii au murit mai demult si avea un picior taiat. Are un baiat nu stiu pe unde mai e, nu l-am mai vazut si in ultimul timp o cam luase din loc. Era rau, avea niste iesiri asa, vorbea singura”, spune una dintre vecine.

Politia Brasov a deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a produs evenimentul, insa cel mai probabil a fost vorba de o sinucidere.

Vifor Rotar