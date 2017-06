Acciza pentru țigări, majorată începând de joi!

Tigarile ar trebui sa se scumpeasca, incepand de joi, cu 10 bani pe pachet, in urma majorarii accizei totale la tigarete cu 1%, respectiv de la 435,58 lei/1000 tigarete la 439,94 lei/1000 tigarete, potrivit .



Impactul majorarii accizei ar fi de 8,72 bani pe pachet, la care se adauga taxa pe valoare adaugata (TVA) aferenta, rezultand un efect total de 10 bani pe pachet.

Companiile ar putea insa sa prefere o alta etapizare a scumpirilor, mai ales ca acestea vor continua. Ministerul de Finante intentioneaza sa majoreze accizele si in anii urmatori, intr-un ritm de 2% anual.

Pachetele de tigari se vor scumpi in urmatorii 4 ani, incepand cu vara acestui an, in urma adoptarii in perioada urmatoare a unor amendamente la Codul Fiscal pregatite de Guvern pentru cresterea veniturilor bugetare.