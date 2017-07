Achiziţie publică anulată. ”Omagiu lui Brâncuşi”, tot fără soclu!

In ziarul on line ”Viața liberă”din Galati, Anca Melinte semneaza cu tristetze acest articol, public at in 5 iulie2017, acest avertisment trist la adresa primariei galatene!

Impozanta sculptură a cunoscutului artist german Ewerdt Hilgemann, dedicată lui Constantin Brâncuşi, va rămâne, în continuare, abandonată în buruieni, pe Faleză, lângă Trecere Bac, acolo unde zace de 26 de ani. Lucrarea a ratat şansa de a fi amplasată pe un soclu din beton în zona Falezei inferioare şi de a fi restaurată şi pusă în valoare aşa cum merită un „Omagiu lui Brâncuşi”.

Achiziţia publică organizată de Primăria municipiului Galaţi pentru servicii proiectare şi studiul de fezabilitate necesare amplasării monumentului a fost anulată, pentru că nu a fost depusă nicio ofertă.