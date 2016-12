Adevarata miza a conflictului din Siria: Bazinul Levantin, unde zace un „monstrul” gazeifer de 3.454 miliarde de metri cubi.

Interviu in exclusivitate cu un agent sirian sub acoperire despre adevarata miza a conflictului din Siria

Un om informat, o hartie si un pix! De atat a fost nevoie ca sa se dezvaluie tot tumultul care involbureaza tarile arabe sub forma „primaverilor”.

„Sigur, popoarele arabe au nemultumirile lor, aspiratiile lor pentru viitor, s-a strans multa obida care este coapta pentru a fi detonata”, ne-a declarat in exclusivitate un ofiter sirian sub acoperire.

Bazinul Levantin, unde zace „monstrul” gazeifer Leviatan

In 2010, in Marea Mediterana, concernul american Noble Energy a descoperit unul dintre cele mai mari zacaminte de gaze naturale din lume, in adancul Bazinului Levantin. Israelul si-a proclamat imediat dreptul de exploatare. Intentionat sau nu, zacamantul a primit, la modul general, denumirea nefasta, cu conotatii de apocalipsa biblica, Leviatan! Potentialul campului gazeifer este urias: 3.454.655.284.224 de metri cubi sau 3.454 miliarde de metri cubi. „Exploatarea campului a pus gaz pe foc, implicand toate elementele conflictuale din regiune”, spune ofiterul sirian. „Acestea sunt Israelul, Siria, Fasia Gaza, unde „domneste” Hamasul, care irita Israelul, Ciprul, care irita Turcia. Libanul a cerut la ONU sa i se recunoasca dreptul de exploatare in apele sale teritoriale, iar cea mai vocala e miscarea Hezbollah, sustinuta de Iran, care de asemenea irita Israelul. Unul dintre cele mai mari zacaminte din lume, in una dintre cele mai conflictuale zone din lume, Leviatanul a inceput imediat sa-si arate coltii.”

Bashar al Assad este sacrificat – Multi dintre generalii lui Bashar sunt „lomonosovisti”

Qatarul si Turcia i-au prezentat presedintelui sirian Bashar al Assad un proiect de gazoduct Qatar – Arabia Saudita – Irak – Siria – Turcia, de unde putea fi exportat si spre Europa, in detrimetul Federatiei Ruse, care voia sa tina Europa dependenta de gazele rusesti. „Kremlinul a intervenit la Bashar, sa nu semneze contractul cu Qatarul”, ne spune ofiterul sirian. „Ca sa fie siguri ca l-au convins, rusii i-au „capacitat” pe generalii sirieni care s-au scolit la Universitatea Lomonosov din Moscova. Bashar nu are putere asupra armatei, cum avea tatal lui. Este condus de generalii lomonosovisti, cu care rusii trateaza direct, doar informandu-l pe Bashar.

In Mediterana, navele de razboi „se calca pe picioare”

„Asa au ajuns sa aiba baza in Portul Tartus, cu acces la Leviatan. Intre ciocan si nicovala, Bashar a acceptat proiectul de gazoduct al Iranului. In acest caz, cei care hotarasc cine sunt beneficiarii gazelor sunt Iranul, China, India si Rusia.” Constructia gazoductului a inceput imediat, iar fortele destabilizatoare din afara s-au pus in functiune. „Cand a inceput asa-zisa revolta din Daraa, Bashar a dat ordin autoritatilor sa vorbeasca oamenilor, sa rezolve pasnic. Armata s-a implicat cu de la ea putere, ignorand ordinul lui Bashar. A vrut sa dea o lectie populatiei, ca in Siria nu tine cu „primaverile” de sorginte occidentala, si lui Bashar, ca in materie de revolte, nu are pregatirea necesara sa se amestece. Si asa este de atunci. Bashar si familia lui sunt, practic, prizonieri la palat. Nu pot sa plece, stau si incaseaza tot ce le serveste armata. Ce se va intampla cu el? Probabil va fi ucis, ca tap ispasitor pentru tot ce a facut armata!”

Fratii Musulmani, impinsi de la spate

SUA, Turcia, Qatarul si Arabia Saudita au inceput sa sprijine direct organizatia Fratii Musulmani, ca element destabilizator pentru regimurile „tradatoare”, care au negociat cu Iranul, Rusia, China si India potentialul Leviatanului. Navele turcesti se angajeaza in tot felul de conflicte cu navele de prospectie americane, israeliene si cipriote in Marea Mediterana.

Turcia importa din Rusia 60% din necesarul de gaze naturale si nu poate lasa „inamicul istoric” sa gestioneze si Leviatanul. Daca vin la putere Fratii Musulmani, se spera ca se va inversa avantajul. „Nu exista prietenii durabile, ci doar interese durabile”, spune ofiterul sirian. „Iar in cazul Leviatanului, niciuna dintre parti nu va ceda fara lupta. Restul sunt doar vorbe in vant. Leviatanul si nu grija pentru popoarele arabe a adus toate navele de razboi in Mediterana!”