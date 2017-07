Adrenalina si jocuri cu moartea pe turnul CET

Amatori de senzatii tari, 3 adolescenti brasoveni s-au catarat in plina zi pe a treia cea mai inalta constructie din tara si au facut echilibristica in varf, fara sa aiba niciun echipament de siguranta. Gestul lor de a sfida moartea n-ar fi fost posibil fara concursul paznicilor, care n-au observat nimic din aventura celor trei.

Turnul CET Brasov, a treia cea mai inalta cladire din Romania, a fost ridicat in 1986 la o inaltime de 280 de metri, astfel incat gazele evacuate sa nu polueze Brasovul.

In prezent, fosta societate de termoficare a orasului se afla in insolventa, iar perimetrul este unul foarte mare si plin de boscheti, lucru care i-a impiedicat pe agentii de paza sa ii observe pe cei trei teribilisti.

Prin gestul lor extrem, tinerii si-au impresionat probabil prietenele dar risca de la trei luni la doi ani de inchisoare sau amenda penala.



Sanctiunile nu se pot aplica in lipsa unei reclamatii din partea paznicilor, care se vor abtine, probabil, sa recunoasca in acest fel ca nu si-au indeplinit obligatiile de serviciu.

Vifor Rotar