Adulții cu autism primesc de la stat doar 11 lei pe zi Brasovul Cotidian

Homo Ecologicus

Flori albastre de „nu mă uita” pentru prefecţii mai multor judeţe, printre care şi Braşovul, de Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului. Acţiunea asociaţiilor de profil urmăreşte să atragă atenţia guvernaţilor asupra veniturilor adulţilor cu autism, care primesc pe zi doar 11 lei. Braşovul se alătură şi în acest an campaniei mondiale „Light it Up Bleu”