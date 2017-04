Consiliul Judetean evaluează in prezent ofertele a 4 firme interesate să proiecteze suprafeţele de mişcare ale Aeroportului Brasov-Ghimbav. In situaţia în care nu vor exista contestaţii ale rezultatului procedurii, contractul de proiectare se va semna în a treia săptămână a lunii mai.

Conform caietului de sarcini, termenul de predare a proiectului tehnic este de 75 de zile, după care CJ poate demara procedurile de licitaţie pentru execuţia lucrărilor.

În paralel cu aceste demersuri, conducerea consiliului judeţean a avut trei întâlniri cu conducerea Administraţiei Bazinale Olt pentru a urgenta demararea lucrărilor de îndiguire a pârâului Bârsa, în zona aeroportului.

Forul judeţean a preluat pe cheltuială proprie realizarea lucrărilor de deviere a canalului Beselcin pe amplasamentul aeroportului, obligatorii pentru obţinerea avizelor legale de funcţionare a viitorului aeroport.

In condiţiile in care Guvernul nu a prevăzut nici în bugetul de stat din acest an sume pentru susţinerea investiției de la Brasov, Consiliul Judeţean a alocat în bugetul propriu o sumă totală de 47,134 milioane lei (peste 10 milioane euro) pentru continuarea lucrărilor.

Un studiu de fundamentare va analiza patru variante de finalizare a investiţiei:

– din bugete publice, cu posibilitatea înfiinţării unei Asociaţii de dezvoltare intercomunitară;

– prin constituirea unei societăţi pe acţiuni care să şi opereze aeroportul;

– realizarea unui parteneriat public-privat sau

– concesionarea obiectivului către un partener privat.

Cotidianul nostru va publica in zilele urmatoare pe langa o analiza a situatiei actuale a investitiei, a motivelor care au dus la blocarea investitiei cat si avantajele sau dezavantajele celor patru variante avansate de catre administratia judeteana. Vom gazdui fara nici o restrictie opinii si comentarii legate de tot ce este de facut pentru realizarea cat mai rapida a Proiectului Aeroport International la Brasov.

Din noua decizie a conducerii CJ Brasov, prin care se doreste demararea unui alt studiu de fundamentare, se vede intentia de a se mima in continuare preocupare si interes fata de investitie fara asumarea unor hotarari clare si a unui program de finalizare a investitie in minum de timp posibil. Mai sunt cateva saptamani si se implineste un an de cand actuala structura s-a instalat la conducerea CJ Brasov si pentru realizarea aeroportului nu s-au inregistrat de cat promisiuni. Dar in acest timp s-au cheltuit bani si se doreste in continuare alte alocari bugetare fara sa fie sesizabila o finalitate.

Este imposibil ca cei care se lauda ca au experinta sa nu-si dea seama ca orice investitor va dori sa proiecteze el aeroportul in care va baga in funtie de propriile analize 80-100 de milioane de euro?

Cei din conducerea CJ Brasov s-au invatat doar sa cheltuiasca fara alta finalitate decat cea electorala. Iata ca aici poate sta si explicatia lipsei sprijinului din partea Guvernului pentru a nu continua o risipa care a devenit cronica. Nici pana astazi nu se cunoaste cat s-a cheltuit cu acest proiect.

Vifor Rotar & Vlad T.