Aeroportul brașovenilor, o grandioasă păcăleală …electorală a ultimului deceniu!

„Noi vom continua să investim în aeroport, astăzi aeroportul clujean are deja importante venituri proprii în urma investiţiilor judeţului, iar profitul cu care rămâne îl poate investi în modernizarea aeroportului. Ceea ce trebuie să facem noi imediat este să extindem actualul terminal de plecări prin construirea la nivelul etajului a unor spaţii noi, suplimentare, de aşteptare, pentru orele în care sunt foarte multe zboruri şi este aglomeraţie în sălile de aşteptare. Pasagerii vor fi îndrumaţi de aici pe scări rulante ,către platformele betonate şi transportaţi la aeronave. Practic vom dubla spaţiile de aşteptare. În egală măsură se lucrează la platforma betonată dinspre Apahida, pentru ca mai multe aeronave să poată gara acolo şi cu asta deservim mai multe companii”, a afirmat marţi, Alin Tişe, în emisiunea ZIUA Live.

Şeful judeţului a dat detalii şi despre intenţiile viitoare ale Consiliului Judeţean Cluj cu privire la aeroport. „Deja lucrăm la un proiect pentru următorii 5-7-10 ani, în care vom veni cu o proiecţie pentru ce înseamnă acest aeroport pentru 5, 7, 9 milioane de pasageri, care este o chestiune pe termen mediu şi lung. Va trebui să gândim un proiect unitar care să treacă dincolo de mandatele unor preşedinţi. Un nou terminal face parte din acest proiect, bineînţeles cu prelungirea pistei”, a spus Alin Tişe.Amintim că în luna aprilie 2017, pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, s-a înregistrat un trafic de 223.034 pasageri, în creștere cu aproximativ 80% față de aceeași lună a anului 2016 , ceea ce constituie un record privind numărul de pasageri deserviți pe durata unei singure luni calendaristice.

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj a fost menționat în cel mai r ecent raport al ACI Europe, ca urmare a creșterii spectaculoase a traficului de pasageri în primul trimestru din 2017. Astfel, față de aceeași perioadă a anului trecut, traficul de pasageri pe Aeroportul Cluj a crescut cu aproximativ 60%. În primul trimestru al anului 2017 pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj au fost înregistrați 516.953 pasageri, iar în primele trei luni din 2016 au fost raportați 324.096 pasageri .

Preşedintele CJ Cluj a mai afirmat că aeroportul culege astăzi roadele unor investiţii făcute la timp de-a lungul anilor de către Consiliul Judeţean Cluj la această regie aflată în proprietatea sa: „Mă refer la cele două terminale, mă refer la pistă, mă refer la platformele betonate, la tot ceea ce s-a făcut de-a lungul timpului, practic atunci când aeroportul nu-şi putea asigura din lipsă de pasageri un buget consistent. Atunci, Consiliul Judeţean Cluj a investit foarte mulţi bani, în defavoarea altor investiţii,dar azi cu f,mare folos financiar si civic pentru municipiu ,pentru judet,pentru intreaga zona, a explicat presedintele Alin Tişe. Noi am decis de-a lungul timpului ca o mare parte a bugetului judeţului să meargă an de an la infrastructura de la aeroport. A fost un proiect reuşit pentru că a avut continuitate, dincolo de numele şi de partidul care a condus consiliul judeţean. De exemplu terminalul doi a fost construit în primul meu mandat, de asemenea şi pista a fost începută în primul meu meu”



O sa facem aici o cronica lunara in oglinda din alte orase,pentru in…formarea/re…formarea critica a domnilor presedinti Adrian Vestea si George Scripcaru ,raspunzatori directi asupra esecurilor administratiei brasovene privind AEROPORTUL ,Vom dezvalui ritmul de melc al lucrarilor la Brasov, si o cronica a „cauzelor” si shmecheriilor pentru care Aeroportul brasovenilor n-a fost decat o grandioasa pacaleala electorala a ultimului deceniu!



