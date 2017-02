Aeroportul, cea mai importantă investițiea Brașovului de la Revolutie! Cine îl sabotează?

Municipiul și județul Brașov, ca si judetul vecin Covasna au impreuna un potențial extraordinar de dezvoltare turistica si industriala , au resursă umană calificată și un cadru natural de excepție. Avem obligația să transformăm Brașovul si intreaga zona Covasna într-un etalon de dezvoltare pentru țară! Această obligație este a tuturor oamenilor politici, a administrațiilor locale, precum și a fiecărui cetățean. Pentru a transforma Triunghiul Brașov-Covasna-Harghita într-un adevărat pol de atractie industrial -turistica a țării , este neaparată nevoie de a realiza accesul spre aceasta zonă. Iata de ce avem neapărată nevoie de un AEROPORT modern si imediat functional! Trebuie să îl construim!

Astfel că solicitam, în primul rând ca brașoveni și abia apoi ca oameni politici și activisti voluntari ai Societatii Civile , ca factorii responsabili din Consiliului Județean Brașov să facă publice toate documentele referitoare la aeroport, de la prima decizie luată până astăzi.

Solicitam transparență totală pentru a se putea face o analiză temeinică asupra a tot ceea ce s-a întâmplat, asupra situației existente la acest moment și asupra modalităților legale de demarare efectivă a construcției Aeroportului Brașov.

Nu avem intenția de a căuta și găsi vinovați, dorim să găsim impreuna soluții ca să construim aeroportul! Ne așezăm la masa discuțiilor, analizăm și colaborăm pentru ca Brașovul să devină o metropolă europeană! Nu mai avem timp de pierdut, nu mai avem voie să aruncăm vina pe unul sau pe altul. Dacă s-au comis ilegalități, instituțiile abilitate își vor exercita atribuțiile. Aceasta a fost si dorinta celor care zilele trecute au manifestat In Piata Sfatului si pe bulevardele Brasovului! Poate ca si aici a fost manipulare sau coruptie, nu doar in… intocmirea unei Ordonante de urgenta!



Facem apel la toate fortele politice, ONG-uri, institutii si la cetățeni pentru a se uni in vederea urgentarii realizarii investitiei, identificarea de solutii, a unor finantari care sa finalizeze lucrarile până la sfârșitul acestui an.

Va invitam alaturi de noi, domnule NICUSOR DAN, parlamentar de Fagaras , nascut in satul Breaza, jud. Brasov!



Brașovenii, secuimea, fagarasenii merită să se bucure si sa valorifice aventajele unei destinații aero de top! Pentru asta trebuie să ne unim pentru a construi infrastructura necesară.

Aeroportul este vital pentru un viitorul Brașovului și al brașovenilor, al covasnenilor, fagarasenilor! Haideți să îl construim!

Asociatia civica ProMarzescu (vom reveni zilnic cu stiri si analize!)