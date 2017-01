Agheasma Mare a fost săvârșită și în bisericile brașovene

De Boboteaza, bisericile au fost pline de credinciosi. Oamenii au vrut sa aduca acasa macar o sticla cu apa sfintita, despre care cred ca are puteri miraculoase si este buna la toate. Bisericuta de lemn a Academiei Fortelor Aeriene este strajuita de de-acum traditionala cruce de gheata de care brasovenii sunt tare mandri

De Boboteaza, bisericile au fost pline de credinciosi. Oamenii au vrut sa aduca acasa macar o sticla cu apa sfintita, despre care cred ca are puteri miraculoase si este buna la toate. Bisericuta de lemn a Academiei Fortelor Aeriene este strajuita de de-acum traditionala cruce de gheata de care brasovenii sunt tare mandri. Boboteaza si mai apoi praznicul Sfantului Ioan incheie ciclul sarbatorilor inchinate Nasterii Domnului.

Zapada abundenta cazuta peste oras nu i-a speriat pe credinciosii care tin la traditie. Oricat de mare a fost omatul, brasovenii au venit la Biserica, in ziua Bobotezei, pentru a lua acasa o sticla cu apa sfintita.

„Asa e obiceiul stramosesc, sa ne rugam pentru sanatate, pentru toate cele bune familiei,

Agheasma mare se savarseste numai de Boboteaza si se bea timp de opt zile. Slujba sfintirii apei aminteste de momentul in care Mantuitorul a fost botezat in apele Iordanului si este momentul in care s-a aratat Sfanta Treime: Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Este praznic mare al crestinatatii, insa si o perioada plina de superstitii. Preotii insa ne indeamna sa ne intoarcem la esenta sfintei sarbatori.

Preotul militar col. Constantin Ciobanu, de la Biserica „Sf. Ap. Petru si Pavel” a Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, spune ca suntem un neam superstitios, ba ca ne-a iesit pisica in cale, ba ca e marti si uitam astfel ceea ce este esential – sa tinem legatura cu Dumnezeu, sa ne rugam curat si limpede, fiecare dupa invatatura lui.

Pentru al saptelea an consecutiv, brasovenii care au venit la Biserica Academiei Fortelor Aeriene Henri Coanda au gasit in fata lacasului de cult crucea de gheata adusa din zona Glajerie, de la Rasnov, de un credincios al parohiei. Traditia a fost tinuta vie de cei deportati in Siberia de gheata.

Sapte oameni au lucrat pentru aducerea crucii, care masoara 2 metri inaltime, peste un metru latime si este groasa de aproape 20 de centimetri. De fapt, sunt doua cruci, lipite spate-n spate, sa fie mai rezistente. Crucea a fost taiata din gheata unui lac din Rasnov cu drujba, dupa un sablon. A fost transportata cu masina, pe un pat de trestie sa nu crape si apoi fixata in fata Bisericii.

Crucea va ramane in fata Bisericii pana se va topi. In 7 ianuarie, credinciosii il cinstesc pe Sfantul Ioan Botezatorul, iar acest praznic incheie sarbatorile inchinate Nasterii Domnului.

Vifor Rotar