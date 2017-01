Alina Mungiu Pippidi: Aș vrea să știu cine a chemat oamenii în stradă. Sunt ONG-uri care iau bani de la un „Doi si-un sfert”(?!)

Una dintre vocile din societatea civila, Alina Mungiu Pippidi, a aruncat o umbra de indoiala asupra manifestatiilor de miercuri seara, organizate in mai multe orase din tara impotriva dorintei Guvernului de a gratia mii de puscariasi.

D.na Mungiu Pippidia fost initiatorul platformei civice Romania Curata, iar anii trecuti s-a aflat in spatele organizarii multor proteste, incepand cu “Salvati Rosia Montana”.

Si totusi miercuri seara a declarat ca are dubii legate de spontaneitatea demonstratiilor si nu intelege cine si cum le organizeaza, insa a sugerat ca in spatele lor s-ar afla interese ale serviciilor.

“Sunt sigura ca oamenii care au iesit in strada sunt de buna credinta, dar as vrea sa stiu si eu cine i-a chemat. Sa se ajunga la o viteza la care aceste evenimente sa satranga 10.000 de oameni (participanti pe Facebook – n.red.) ai avea nevoie de niste relee mai puternice …decat Facebook care sa te ajute.

Si releele acelea nu prea apartin societatii civile, sa stiti (…) Sunt ONG-uri care iau bani multi si sunt atasati pe langa un Doi si-un sfert (Departamentul de Informatii si Protectie Interna din MAI; mânărit intre timp de catre tehnocrați), de exemplu”, a acuzat presedintele SAR intr-o interventie la B1 TV.

Pippidi a mers si mai departe si a amintit de numarul “coplesitor de amenzi” pe care l-a incasat la protestele Rosia Montana din 2013. “Sa vedem cate amenzi se vor da maine-poimaine pentru demonstratiile de azi” , a comentat Pippidi citata de Adevarul.

Mii de oameni au iesit in strada,pe neasteptate miercuri seara, in semn de protest fata doua de ordonante elaborate de Ministerul Justitiei privind gratierea si modificarile la Codurile Penale.

În Capitală, cateva mii de protestatari s-au adunat in Piata Universitatii si apoi au mers la Guvernul Romaniei, unde au strigat: “Hotii, hotii, hotii”, “Jos, Guvernul”, “Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta!”, “Jos Tariceanu!” si “Lupta, DNA!”.