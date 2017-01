Altercație urmată de crimă la Ghimbav

Un tanar in varsta de 23 de ani care daduse buzna, insotit de cativa amici, in casa unui vecin, in varsta de doar 19 ani, a fost injungheat de catre gazda. Medicii de pe echipajul SMURD au incercat in zadar sa il resusciteze. Autorul crimei, care s-a aparat de atacul victimei, risca pana la 20 de ani de inchisoare

Un tanar in varsta de 23 de ani care daduse buzna, insotit de cativa amici, in casa unui vecin, in varsta de doar 19 ani, a fost injungheat de catre gazda. Medicii de pe echipajul SMURD au incercat in zadar sa il resusciteze. Autorul crimei, care s-a aparat de atacul victimei, risca pana la 20 de ani de inchisoare. Circumstantele atenuante in care s-a petrecut tragedia ii pot aduce o reducere de cel mult o treime din pedeapsa.

Baiatul injunghiat era cunoscut in orasul Ghimbav din Brasov ca fiind un copil problema. Parintii l-au luat special cu ei in Italia, unde muncesc, ca sa-l tina sub observatie. Baiatul revenise acasa sa-si reinnoiasca documentele. Duminica, s-a intalnit cu prietenii sai si dupa multe pahare s-a dus la un vecin cu care mai avusese conflicte si in trecut. Baietii s-au certat iar in urma altercatiei tanarul de 23 de ani a fost injunghiat de mai tanarul sau vecin.

Potrivit procurorului Adrian Aldea, purtatorul de cuvant Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, infractiunea de omor s-a savarsit in conditiile unor circumstante atenuante legale, avand in vedere ca victima a venit neanuntata la locuinta inculpatului pe care l-a lovit cu pumnii, ceea ce l-a facut pe inculpat sa se inarmeze cu un cutit si sa loveasca victima cu doua lovituri de cutit.

Medicii echipajul SMURD, chemat de urgenta la fata locului, nu a putut decat sa constate decesul victimei:

Vecinii din Ghimbav ai celor doi, care locuiesc la cateva case distanta, stiu doar ca parintii amandurora sunt plecati la lucru in strainatate:

Se pare ca tinerii consumasera anterior si droguri. Tanarul atacator a sustinut in fata anchetatorilor ca s-a aparat, detaliu care ii poate aduce cel mult o reducere de doar 30% din pedeapsa.

Baiatul care si-a ucis amicul are 19 ani si este elev la Liceul de Muzica „Tudor Ciortea”. Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat cu propunere de arestare preventiva. Tanarul risca o pedeapsa cuprinsa intre 10 si 20 de ani, iar magistratii Tribunalului Brasov au emis ieri pe numele lui un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Vifor Rotar