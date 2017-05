Persoanele care au amintiri sau care deţin obiecte din perioada 1950-1960, când numele Braşovului a fost schimbat în Oraşul Stalin, pot participa la singurul proiect din România care a câştigat finanţare europeană pe programul Europa pentru Cetăţeni, componenta „Memorie istorică europeană”. Proiectul beneficiază de un grant de 100.000 de euro, suma maximă oferită de program

Proiectul beneficiază de un grant de 100.000 de euro, suma maximă oferită de program.

În iunie 2016 Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultura a Comisiei Europene a publicat proiectele câştigătoare pentru programul Europa pentru cetăţeni.

Pentru prima oară unul dintre câştigători a fost şi o instituţie culturală din România, Muzeul Judeţean de Istorie cu Proiectul Am fost cetăţeanul oraşului Stalin, proiect implementat şi în alte oraşe din Europa de Est care au purtat numele lui Stalin.

Proiectul are o abordare interactivă pentru că pune accentul pe experienţa personală a cetăţenilor oraşelor Stalin, pe fapte de viaţă cotidiană, pe ,,mici istorii” prin care adolescenţii, tinerii şi adulţii din zilele noastre, care nu au trăit dramele acelei perioade, pot înţelege, mai uşor, consecinţele instaurării regimurilor totalitare asupra valorilor europene şi bunăstării cetăţenilor europeni.

Supravieţuitorii regimurilor staliniste sunt invitaţi acum să-şi împărtăşească experienţele, prin aducerea la Muzeul Judeţean de Istorie a oricărui obiect care are legătură cu oraşul Stalin.

Proiectul va face şi un tur al cartierelor muncitoreşti atunci când voluntari ai Facultăţii de Sociologie şi Comunicare a Universităţii Transilvania vor ajuta la strângerea de mărturii şi obiecte din perioada Oraşului Stalin.

Nicolae Pepene, managerul Muzeului Judeţean de Istorie, spune că intenţionează să îmbunătească proiectul depus la Bruxelles printr-o caravană a oraşului Stalin, care va trece prin fostele uzine muncitoreşti.

În cadrul proiectului sunt programate mai multe ateliere cu cei mai activi participanţi ai campaniilor din fiecare ţară, fiecare oraş al reţelei fiind gazdă pentru câte un atelier internaţional. Acestea se vor desfăşura în perioada august-octombrie 2017.

Tot în august se va desfăşura la Braşov şcoala de vară. Proiectul se va finaliza cu expoziţii în fiecare oraş al reţelei şi cu o expoziţie itinerantă.

Vifor Rotar