Ambasada Rusiei anunță o dezghețare majoră a relațiilor cu România

Declaratiile facute de ambasadorul rus dupa intalnirea cu ministrul Teodor Melescanu semnaleaza cel putin o dezghetare majora a relatiilor cu Romania, potrivit reprezentantei diplomatice a Rusiei la Bucuresti.Intalnirea dintre Melescanu si Valeri Kuzmin ce a avut loc luni a fost prezentata de MAE roman in doar cateva randuri in care se vorbea de apartenenta Romaniei la valorile UE si NATO si se sugera o admonestare in fraza in care se mentiona „evitarea unei retorici inadecvate in declaratiile publice”.

Ambasada Rusiei a postat insa extrase dintr-un interviu acordat de Kuzmin agentiei TASS in care se vorbeste de o conversatie „foarte pozitiva, foarte consistenta”, de necesitatea intensificarii dialogului diplomatic, de semnarea a „trei documente importante”, de un forum de afaceri care sa fie organizat in aceasta primavara la Moscova si de „apropierea unei date importante – 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Rusia si Regatul Romaniei”.

„Acesta a fost un schimb de opinii foarte util, care creeaza baza pentru continuarea mersului inainte”, a conchis ambasadorul rus.

Teodor Melescanu și Valery Kuzmin

Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni, 13 februarie 2017, pe ambasadorul Federatiei Ruse, Valery Kuzmin. Cu acest prilej, ministrul Teodor Melescanu a subliniat importanta unei abordari pragmatice in relatiile bilaterale, exprimand deschiderea partii romane pentru dialog. Totodata, a evocat necesitatea evitarii unei retorici inadecvate in declaratiile publice si focalizarea eforturilor catre dialogul direct. In acest sens, a accentuat ca angajamentele si pozitiile Romaniei in plan extern, in special cele legate de apartenenta tarii noastre la comunitatea de valori europene si euro-atlantice, sunt elemente profund consensuale la nivelul societatii romanesti.Pe data de 13 februarie 2017 a avut loc o intalnire a domnului Valery Kuzmin, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Federatiei Ruse in Romania, cu domnul Teodor Melescanu, Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei.In cadrul discutiei s-a discutat despre starea actuala si perspectivele dezvoltarii relatiilor ruso-romane in diferite domenii. S-a constatat interesul reciproc in pastrarea si utilizarea posibilitatilor existente pentru activizarea dialogului pragmatic si a colaborarii, inclusiv pe plan economic, comercial, cultural si umanitar. A fost abordata o serie de aspecte actuale ale agendei internationale.

Interviul pentru TASS

Ambasadorul rus intr-un interviu acordat corespondentului TASS, a caracterizat conversatia cu seful Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei ca fiind „foarte pozitiva, foarte consistenta.” „Am fost unanimi in intelegerea necesitatii de a intensifica dialogul diplomatic dintre cele doua tari, in plus fata de acele contacte destul de sistematice, care au loc in cadrul structurilor internationale, precum ONU, Organizatia Cooperarii Economice a Marii Negre si multe altele,” – a spus acesta. „A avut loc un schimb de opinii pe teme de actualitate ale situatiei internationale – relatiile reciproce in cadrul Consiliul Rusia – NATO, situatia din regiunea Europei de Sud-Est si regiunea Marii Negre”.

Pe ordinea de zi urmatoare, a mentionat domnul Kuzmin, se afla semnarea a trei documente importante:

– Program de cooperare in domeniul culturii, educatiei, mass-media, sportului, tineretului si turismului,

– Protocol de cooperare in domeniul invatamantului pe perioada 2017-2022, intre Ministerul Educatiei si Stiintei din Federatia Rusa si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice din Romania,

– Protocolul privind desfasurarea unui concurs comun de proiecte de cercetare stiintifica intre aceleasi ministere (asa-numitul memorandum de granturi).

„Ne-am pronuntat pentru desemnarea de urgenta a copresedintilor Comisiei interguvernamentale ruso-romane de cooperare economica si tehnico-stiintifica, am sustinut ideea de a organiza un forum de afaceri al intreprinzatorilor din cele doua tari, in aceasta primavara, la Moscova,” – a spus diplomatul rus. „In cadrul discutarii importantei relatiilor culturale bilaterale a fost mentionata apropierea unei date importante – 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Rusia si Regatul Romaniei „, – a mai adaugat acesta.