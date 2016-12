Amestecul americanilor și rușilor în alegerile din alte țări din ultima jumatate de secol!

CIA a acuzat Rusia ca a intervenit in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, dar criticii ar putea sa spuna ca si Statele Unite au facut lucruri similare, noteaza LA Times.

Statele Unite au o lunga istorie a incercarilor de a influenta alegerile prezidentiale din alte tari: a facut acest lucru de 81 de ori intre 1946 si 2000, potrivit unei baze de date realizate de cercetatorul din domeniul politicii Dov Levin de la Carnegie Mellon University.

Cifra nu include loviturile de stat militare si eforturile de schimbare ale regimurilor dupa alegerea de candidati pe care americanii nu-i placeau.

Levin defineste interventia ca „un act costisitor menit sa decida rezultatul alegerilor in favoarea unei parti”.

Aceste acte, realizate in doua treimi dintre cazuri in secret, includ finantarea anumitor partide, diseminarea de dezinformari sau de propaganda, instruirea doar a unora in tehnici de campanie, declaratii sau amenintari publice in favoarea sau contra unui candiat si furnizarea sau retragerea ajutorului extern.

In 59% dintre cazuri, partea care a primit asistenta a ajuns la putere, desi Levin estimeaza ca efectul mediu al „interventiilor electorale partizane” a dus la o crestere de doar 3% a numarului de voturi obtinute.

SUA nu au fost singurele care au incercat sa intervina in alegerile din alte tari, potrivit datelor lui Levin.

Rusia a incercat de influenteze 36 de alegeri din alte tari de la sfarsitul Celui De-al Doilea Razboi Mondial si pana la sfarsitul secolului trecut.