Andrei Poverlovici, FC Braşov : ,,Să dăm maximum, înseamnă acum cam 70 la sută din potenţialul nostru”

În cadrul etapei a 33-a a ligii secunde de fotbal, FC Braşov se va confunta acasă, marţi, 2 mai (ora 17,00), cu Dacia Unirea Brăila. Va fi un meci care ar putea să readucă din nou echipa Braşovului în disputa aprigă pentru promovarea directă, singura condiţie fiind victoria. Înaintea acestei partide, au oferit declaraţii jucătorul Andrei Poverlovici dar şi antrenorul principal, Cornel Ţălnar, care nu au putut ocoli, firesc, momentul greu prin care trece echipa, din punct de vedere financiar.

,,Trecem printr-o perioadă greu de gestionat, delicată. Este păcat că nu ne putem concentra şi nu ne putem axa strict pe activitatea noastră fotbalistică şi trebuie să ne gândim şi că nu am primit banii. Din cauza acestei probleme şi rezultatele nostre au fost mai puţin bune şi trebuie să recunoaştem că suntem copleşiţi şi nu găsim o soluţie, pentru a duce la bun sfârşit acest campionat. Chiar în aceste condiţii, vom aborda meciul cu Brăila la victorie şi fiecare din noi să dea maximum, ceea ce înseamnă acum cam 70 la sută din potenţial. Şi aşa putem să tranşăm meciul în favoarea noastră”, a subliniat jucătorul Andrei Poverlovici

,,Nu vreau să mă mai leg de partea financiară, pentru că am vorbit mult despre asta, de câteva luni bune. Am obţinut acea decizie irevocabilă, cu executare imediată pe plan intern, iar Gigi Becali a promis că ne va da banii. Sper că toţi cei care vor intra marţi pe teren, să dea totul, pentru obţinerea celor trei puncte, care ne vor permite să urcăm pe locul trei, cu şanse reale de a ne bate pentru promovare. Eu cred în băieţii mei, cred că se vor mobiliza în aşa fel încât să câştigăm meciul. Avem, din păcate probleme de lot, pentru că Enceanu, Goge şi chiar Grigorie acuză diferite accidentări, însă sperăm să îi suplinim cu brio şi toţi cei care vor juca să se mobilizeze, pentru că avem nevoie de victorie”, a spus antrenorul Cornel Ţălnar

Înaintea meciului cu Brăila, FC Braşov se află pe locul 5, cu 53 de puncte.

Dorin Duşa