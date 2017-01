Angajații care lucrează afară trebuie protejați de frig!

Reprezentantii ITM anunta ca in aceasta perioada desfasoara controale pentru a vedea daca patronii au grija de angajatii care lucreaza in frig. Controalele vor continua pe toata perioada cu temperaturi scazute

Reprezentantii ITM anunta ca in aceasta perioada desfasoara controale pentru a vedea daca patronii au grija de angajatii care lucreaza in frig.

Controalele vor continua pe toata perioada cu temperaturi scazute.

La temperaturi de minus 20 de grade Celsius, angajatorii trebuie sa le asigure angajatilor minim jumatate de litru de ceai pe schimb.

Trebuie, de asemenea, sa le dea pauze in care sa se „dezmorteasca” intr-un spatiu incalzit, si trebuie sa le asigure echipamentul de protectie, spune Adrian Reit, inspector sef ITM Brasov.

Pentru prevenirea unor imbolnaviri determinate de munca in conditii de temperaturi extreme, angajatorul trebuie sa tina cont de examenul medical la angajare.

Pana acum, reprezentantii ITM spun ca nu au fost gasite nereguli la angajatori, dar controalele vor continua.

Vifor Rotar