Anna Kovacs din Apaţa a împlinit 103 ani!

Anna Kovacs s-a născut în 19 aprilie 1914, înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, în Belin, judeţul Covasna. În 1936 s-a căsătorit şi a trecut Oltul în comuna braşoveană Apaţa iar de atunci trăieşte în această localitate.

Poate părea incredibil, însă bătrâna trăieşte şi se gospodăreşte singură la această vârstă şi se bucură la fiecare aniversare de prezenţa copiilor şi a celor dragi. Asociaţia „Aici pentru tine” are grijă peste an de Anna Kovacs, care nu are copiii prea aproape.

Fiul, în vârstă de 76 de ani, trăieşte la Budapesta iar fiica de 78 de ani, deşi locuieşte la Sfântu Gheorghe, nu poate trece zilnic pe la mama ei. Asociaţia a luat-o în grijă pe simpatica bătrânică, pe când aceasta avea 99 de ani. Membrii asociaţiei nu doar o vizitează des ci sunt prezenţi la fiecare aniversare a femeii.

În 1936 s-a căsătorit şi a trecut Oltul în comuna braşoveană Apaţa iar de atunci trăieşte în această localitate. Are doi copii şi mai mulţi nepoţi şi strănepoţi iar din 1976 este văduvă.

Secretul longevităţii femeii este foarte simplu: niciodată nu a mâncat decât produse din gospodăria proprie şi nu a luat nici măcar o pastilă în peste un secol de viaţă.

La împlinirea a 103 ani, acasă la Anna au sosit fiul ei de la Budapesta, fiica acesteia de la Sfântu Gheorghe, câţiva vecini şi membrii asociaţiei „Aici pentru tine”, care i-au oferit flori, prăjituri, sucuri şi un tort pe care bătrâna l-a tăiat cu multă îndemânare şi pe care l-a apreciat foarte mult.

Femeia spune că a traversat şi perioade bune, dar şi altele mai rele, pe care le-a privit cu seninătate, în aşteptarea zilelor tihnite. Pentru Anna Kovacs, cea mai dificilă perioadă a vieţii a fost Al Doilea Război Mondial, când, după spusele ei, nu era linişte.

Pentru cei doi copii ai Annei, aniversarea acesteia este, de cele mai multe ori, singurul moment din an în care se întâlnesc.

Anna Kovacs spune că la vârsta ei te pui în pat şi nu ştii dacă te mai trezeşti dimineaţa. Dacă va mai trăi şi anul viitor, i-ar plăcea să vadă cât mai multă lume la ziua ei.

Vifor Rotar