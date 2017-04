Antrenorul ,,lupilor”, Martin Lacroix, a învăţat să înondeieze ouă

Sportul rămâne în atenţie chiar şi de Sărbători. Au demonstrat-o hocheiştii de la Corona Braşov, care au schimbat pucul sau crosa de hochei cu vopseaua, pensula şi oul. Componenţii Coronei s-au “antrenat” la încondeiat ouă, în cadrul Festivalului de tradiţii româneşti ,,Gloria Domini”, găzduit de Casa Junilor din oraşul de sub Tâmpa.

Aflat la primul său Paşte în România, campionul naţional cu Corona şi proaspătul selecţioner, canadianul Martin Lacroix a fost cel mai încântat de provocare. ,,Nu e rău pentru un canadian… Am fost foarte fericit să încondeiez ouă, deşi a fost puţin complicat. Este prima dată când petrec Paştele în România – până acum am fost fie în Canada cu familia, fie în Franţa, Germania sau SUA. M-am adaptat peste tot pe unde am fost. A fost primul meu sezon în România, iar ţara mi-a plăcut foarte mult, la fel ca şi Braşovul. Realizez că România are multe tradiţii, şi cred că este important să le respectăm. Ştiu că se spune că hocheiştii sunt tipi duri, dar încerc din greu să fiu un tip sensibil, inclusiv cu oul pictat de mine!”, a spus Lacroix.

Şi elevul său de la club şi de la naţională, Roberto Gliga, s-a bucurat de ineditul respiro. “Ar fi cam greu să marcăm cu ouă în loc de pucuri, dar ne-am da silinţa! Va fi un Paşte fericit, deoarece am avut un sezon foarte bun, în care am ieşit campioni cu echipa de club, respectiv am şi promovat cu echipa naţională. Anul viitor, la lotul naţional, va trebui să ne menţinem în grupa în care am promovat. Va fi foarte competitiv, şi trebuie să ne pregătim bine. Aşteptăm ca şi infrastructura să ţină pasul cu performanţele noastre”, a spus Gliga.

Dorin Duşa