Anul 2017 vine cu animale noi la Gradina Zoologica

Conducerea instuitutiei promite ca anul acesta brasovenii si turistii vor avea motive in plus sa intre in parcul zoologic din cartierul Noua. Vor fi aduse exemplare de panda rosu, zebre, tapir, multe specii de maimute si numeroase pasari rapitoare. Tot in 2017 vor incepe lucrarile la cladirea planetariului dar si la spatiile care vor gazdui maimutele.

Amenajari se vor face si la cladirea exotica, cea care in prezent adaposteste reptilele. Vor fi pregatite spatii pentru crocodili si pesti iar la etaj vor fi aduse mai multe specii de pasari exotice si va fi amenajata o zona destinata insectelor.

Alin Pinzaru, director Gradina Zoologica Brasov, spune ca in partea exterioara a cladirii exotice vor fi voliere pentru mai multe specii de tamarini si marmosete.

Tot la parter va fi creat un spatiu pentru caimani care sunt deja adusi si carora urmeaza sa le fie amenajat spatiul.

Langa caimani vor fi patru acvarii cu piranha, rechini pitici si murene, ciclide africane si pesti de coral.

Tot anul acesta vor fi amenajate si spatii speciale 11. 51 destinate maimutelor chiar la intrarea in parcul zoo 12.06. De asemenea, vor fi realizate tarcuri si pentru alte specii deosebite.

Potrivit lui Alin Pinzaru, Zoo Noua este in discutii cu mai multe gradini zoologice printre care si cea din Moscova pentru aducerea unei specii foarte frumoase- vulturul de mare a lui Steller.

Gradina Zoologica Brasov adaposteste in prezent 289 de animale din 68 de specii.

Vifor Rotar