Apa de baut din izvoarele Brasovului este potabila

Cele 26 de probe de apa plata prelevate de catre inspectorii DSVSA au dovedit de aceasta data ca apa imbuteliata ca apa plata chiar este apa plata. Brasovenii pot consuma linistiti si apa de la izvoarele din oras si din judet. Doar la cantonul CRF de la Timisul de Sus, apa nu este potabila.

Daca in urma cu cativa ani inspectorii sanitar veterinari depistau in patru tipuri de apa plata comercializate in magazine clor rezidual, ceea ce demonstra ca era doar apa de la robinet imbuteliata, acum toate testele au aratat ca apa este chiar plata.

Si cei care obisnuiesc sa se aprovizioneze de la izvoarele din Brasov pot consuma linistiti apa de izvor. Analizele prelevate de la 11 izvoare au aratat ca doar in cazul celui de la cantonul CFR de la Timisul de Sus apa nu este indicata consumului uman, spune dr. Dorin Enache, director executiv DSVSA Brasov.

Analizele efectuate de DSVSA vin in contextul in care increderea romanilor in astfel de produse a scazut considerabil dupa scandalul din Arges.

Vifor Rotar