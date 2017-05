Aparaturi vitale pentru Spitalul de Copii din partea Organizaţia Salvaţi Copiii

O şansă în plus pentru salvarea copiilor cu patologii grave, care ajung la Spitalul de Copii Braşov. Patru monitoare de funcții vitale, patru injectomate și patru pulsoximetre au fost donate unităţii medicale, de către Organizaţia Salvaţi Copiii, în cadrul proiectului de reducere a mortalităţii infantile

La Secţia de Terapie Clinică II a Spitalului de Copii Braşov ajung, în fiecare an, 900 de copii cu patologii grave, cum este insuficienţa de organe.

Cazurile nu sunt doar din Braşov, ci şi din Covasna şi Harghita iar medicii de aici fac un efort imens să îi ajute. Este cea mai grea secţie din tot spitalul, spun medicii, iar aparatura donată, în valoare de 24.500 de euro, este extrem de utilă, în multe cazuri.

O mare parte din aparatura medicală are mai mult de 30 de ani de când este folosită, confirmă dr. Liviu Munteanu, managerul Spitalulului de Copii Braşov.

Este a doua donaţie pe care o face Organizaţia Salvaţi Copiii, la Braşov. ONG-ul a mai dotat și Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” din Brașov, cu aparatură necesară, dar şi alte maternităţi din ţară. Totul în cadrul programului de reducere a mortalităţii infantile, iniţiat de Salvaţi Copiii în urmă cu şasae ani.

În fiecare an, 1500 de copii cu vâste până într-un an mor în spitalele din România.

Ţara noastră înregistrează cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană. O treime din aceste decese ar putea fi prevenite.

Programul a fost susţinut şi de o librărie partener, care i-a îndemnat pe cititorii cumpărători de cărţi să doneze o sumă, oricât de mică, pentru acest program.

Potrivit Amaliei Năstase, ambasadorul programului de reducere a mortalităţii infantile, este foarte importantă implicarea fiecăruia pentru că prin ONG-uri şi societatea civilă se menţin foarte actuale mesajele sociale.

Pe parcursul anului 2017, echipamente performante vor ajunge în 33 de maternităti, din mai multe oraşe din ţară, pentru achiziţionarea cărora Salvați Copiii a alocat un buget total de 2,4 milioane lei.

Vifor Rotar