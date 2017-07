Aplicaţie realizată de o firmă braşoveană a fost premiată de Facebook

O aplicaţie creata de ATi Studios, un startup fondat de doi braşoveni, fraţii Alexandru şi Tudor Iliescu, a câştigat premiul “Aplicaţia regională a anului”, în cadrul unei competiţii organizate de Facebook.

Mondly este o platformă care foloseşte tehnologii precum realitatea virtuală şi chatboţii pentru a-i ajuta pe utilizatori să înveţe mai uşor limbile străine. Aceasta a fost lansată anul trecut, în luna august, de firma braşoveană ATi Studios şi poate ajuta la învăţarea a 33 de limbi străine.

Aplicaţia a primit premiul “Regional App of the Year Europe” (Aplicaţia regională a anului) pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, în compeţitia FbStart Apps of The Year

FbStart este un program lansat de Facebook, dedicat startup-urilor din întreaga lume. La categoria aplicaţii au fost premiate în acest an 5 platforme, care au primit în total 160.000 de dolari, din care 15.000 de dolari le revin celor de la Mondly. Cea mai mare parte din bani a fost primită de aplicaţia câştigătoare la categoria “Aplicaţia globală a anului” – premiu obţinut de SoloLearn, din Statele Unite (tot o aplicaţie din domeniul educaţiei, dar din zona de programare IT) –, 100.000 de dolari. Jumătate din valoare premiilor poate fi folosită de câştigători doar pentru promovarea pe Facebook.

Mondly a înregistrat până acum peste 20 de milioane de descărcări, în 190 de ţări.