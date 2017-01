Aproape 1.900 de titluri de proprietate eliberate la Brașov

Jumatate dintre ele au fost emise imediat in doar patru luni dupa numirea unui subprefect de Brasov, fara semnatura caruia actele nu puteau fi eliberate. Aceasta competenta a Comisiei Judetene de fond funciar nu a putut fi exercitata la Brasov timp de un an. Titlurile de proprietate care nu s-au eliberat inca sunt fie grevate de litigii, fie nu au situatia lamurita

Jumatate dintre ele au fost emise imediat in doar patru luni dupa numirea unui subprefect de Brasov, fara semnatura caruia actele nu puteau fi eliberate. Aceasta competenta a Comisiei Judetene de fond funciar nu a putut fi exercitata la Brasov timp de un an. Titlurile de proprietate care nu s-au eliberat inca sunt fie grevate de litigii, fie nu au situatia lamurita. Cereri de retrocedare se pot depune pana in mai 2018.

1878 de titluri de proprietate au fost eliberate la Brasov, din septembrie, de cand a fost numit in functir subprefectul Diana Bors, pana la inceputul acestui an.

Cele mai multe au fost emise pentru zona Fagarasului.

Diana Bors, subprefect judetul Brasov, spune ca asteapta ca masurile legate de finantarea de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a masuratorilor pe Registrul Sistematic de Masuratori sa clarifice o parte din problemele ivite in ceea ce priveste situatia terenurilor.

Intarzierile in eliberarea titlurilor de proprietate tin si de situatia juridica a terenurilor, multe fiind inca in litigii. Alte probleme au fost ridicate de activitatea defectuoasa a comisiilor locale.

Potrivit Dianei Borss, au fost probleme legate de masuratori, unele suprafete s-au suprapus, inscrierile in cartile funciare, de asemenea, au generat probleme, in sensul ca erau situatii in prezent lucrurile nu mai coincid suta la suta cu vechile inregistrari.

Raportul titlurilor de proprietate emise a fost unul din punctele bilantului activitatii din 2016 a prefectului si subprefectului.

Intre altele, anul trecut, Institutia Prefectului Judetul Brasov a creat un site accesibil persoanelor cu dizabilitati de vedere, a inaugurat sistemul de e-ticketing la Pasapoarte si la Permise de Conducere, a coordonat doua runde de alegeri, a incheiat protocoale cu institutii deconcentrate, cu Universitatea Transilvania, a coordonat situatii de urgenta.

Vifor Rotar