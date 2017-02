ARESTAȚI-MĂ !

Dacă am înțeles bine, dl Dragnea este subiectul unui dosar penal pentru faptele următoare: în virtutea funcției pe care o avea la un moment dat în județul Teleorman, a dispus ca două (unii zic mai multe) doamne de la serviciul județean de protecție a copilului să fie detașate să lucreze la secretariatul Partidului Social Democrat PSD, filiala județeană. Plătite de la bugetul de stat, femeile în cauză au muncit așadar pentru PSD, partid de guvernămînt la acea dată.

Cât de gravă este fapta, abuzul dlui Dragnea?

Trebuie remarcat din capul locului că acele femei nu au fost detașate să muncească în folosul personal al dlui Liviu Dragnea, ci pentru o cauză impersonală, publică totuși: buna funcționare a PSD, partid parlamentar, bugetat!

Mass media aproape zilnic ne prezintă abuzurile unor directori care profitând de deschiderea unui șantier, a unor lucrări de reparații sau construcții în subordinea sa, au trimis echipe de lucrători de pe șantier la șef acasă să-i repare câte și mai câte! Unii chiar au ridicat din temelii construcții pentru uz propriu – citește VILE, plătite din banii destinați șantierului, adică bani de la buget! Cei mai mulți au scăpat basma curată!

Intră dl Dragnea în același fel de abuz ticălos și nesimțit?! Se aliniază penalilor amintiți mai sus?! Eu zic că nu!

La toate prefecturile și primăriile din România sunt plătite multe salarii pentru funcții în care nu ai multe de făcut, un soi de sinecure care se dau conform algoritmului de partid. Funcții care se dau clientelei de partid, activiștilor de partid! Sistemul este bine cunoscut și acceptat încă din 1990. Nu l-a creat Liviu Dragnea! Sunt sute, dacă nu mii de abuzuri de acest fel, acceptate de toată lumea ca fiind „obiceiuri locale”, care n-au deranjat pe nimeni până acum!

Gândindu-mă bine, un abuz în serviciu similar celui comis de dl Dragnea nu mai cunosc altul decât abuzul săvârșit de subsemnatul ION COJA, eu însumi adică, în perioada 1992-96, când am funcționat ca senator agrarian de Constanța!

Anume: în 1992, pentru prima oară fiecare senator a primit o mașină de servici, cu șofer și benzină la discreție!… Eu aveam deja un OLTCIT, devenit obiect istoric prin participarea la Piața Universității, și-mi cumpărasem și un Mercedes Cobra, la care visam de zeci de ani! Mă costase 2.000 de dolari! Ce-mi trebuia mie încă o mașină?! Așa că am trimis mașina Senatului la Constanța, să fie folosită de filiala PDAR, le-am pus agrarienilor mei o condiție: mașina să fie și la dispoziția veteranilor de război și a foștilor deținuți politici. Șoferul pe care l-am angajat mi-a fost recomandat de prietenul meu Romică Simionescu. N-am știut niciodată cum îl cheamă.

Era legal ce făceam? Mie mi s-a părut că da, atâta vreme cât eu nu trăgeam niciun folos personal! În mintea mea era că ajut niște entități dintre cele mai onorabile!

Pricep abia acum că eram în ilegalitate, că eram un penal!…

Ba am mai făcut o ilegalitate: când AUREL COJA, fratele meu, a adus-o în toamna lui 1993 pe Elisabeta Rizea la Mangalia și a internat-o la sanatoriul Siemens ca să-și îngrijească reumatismele cu care se pricopsise în tinerețe prin munți, i-am pus la dispoziție mașina Senatului ca s-o aducă de la Nucșoara, iar în primăvară s-o ducă înapoi!… Mașina i-a stat la dispoziție și dacă ar fi avut chef să se plimbe prin județ!…

Abuz pe față și total! S-o fi prescris în 23 se ani? Dacă nu, fiat justiția, fără suspendare! Fără milă, fără ezitare! Nu voi protesta! Și nici cerere de grațiere n-o să fac la un președinte de republică pentru care nu am nici cel mai mic respect!

Ion Coja

5 februarie 2017

PS Pentru tinerii care nu știu cine a fost ELISABETA RIZEA: eroina luptătoare în Munții Făgărașului în anii când Țara era ocupată de Armata Roșie și guvernată de kominteniști.